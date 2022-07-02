На Чернігівщині співробітники Держприкордонслужби виявили зовнішній накопичувач на якому знаходилися документи однієї з військових частин РФ, яка брала участь у повномасштабній війні проти України.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

На цифровому носії знаходилось більше сотні гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ РФ з місцем дислокації у Московській області.

Диск містив у собі штатно-посадовий розпис, біографії російських військових, технічну документацію озброєння та військової техніки.

Також на диску були документи з участі у навчаннях, бойової готовності, карти та інша службова документація. Деякі з них мали гриф “таємно”.

Тепер українські правоохоронці також мають фотографії, характеристики, копії паспортів та інших документів російських загарбників.

Ця інформація допоможе встановити військовослужбовців, які причетні до повномасштабного збройного вторгнення в Україну.