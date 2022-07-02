Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
На цифровому носії знаходилось більше сотні гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ РФ з місцем дислокації у Московській області.
Диск містив у собі штатно-посадовий розпис, біографії російських військових, технічну документацію озброєння та військової техніки.
Також на диску були документи з участі у навчаннях, бойової готовності, карти та інша службова документація. Деякі з них мали гриф “таємно”.
Тепер українські правоохоронці також мають фотографії, характеристики, копії паспортів та інших документів російських загарбників.
Ця інформація допоможе встановити військовослужбовців, які причетні до повномасштабного збройного вторгнення в Україну.
- В Україні триває 129 доба повномасштабної російсько-української війни, у якій окупанти з РФ продовжують зазнавати значних втрат. Зокрема ЗСУ вже знищили майже 36 тисяч російських армійців та тисячі одиниць ворожої техніки.
- Російські окупанти продовжують використовувати протикорабельні ракети для наземних атак, ймовірно, через скорочення запасів більш точної зброї.