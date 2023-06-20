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Держсекретар США анонсував «надійний» пакет допомоги Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен 21 червня оприлюднить новий пакет допомоги Україні на конференції, спрямованій на заохочення приватних компаній інвестувати у відновлення країни після повномасштабного вторгнення Росії.

Вівторок, 20 червня 2023, 19:24
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Джерело: Reuters

Конференція з відновлення України відбудеться у Лондоні 21 та 22 червня, коли понад 1000 іноземних офіційних осіб з понад 60 держав разом з бізнесменами та світовими інвесторами обговорять шляхи допомоги країні у відновленні.

Президент Байден сказав… що ми підтримуватимемо Україну скільки завгодно, і обидві наші країни глибоко віддані цьому”, — сказав Блінкен на пресконференції разом із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі. “Ми продовжуватимемо виконувати це зобов’язання, зокрема через новий надійний пакет допомоги США, який я зможу оголосити завтра”.

Обидва міністри закордонних справ акцентували, що конференція буде зосереджена на тому, щоб заохотити приватний сектор використовувати свої ресурси для прискорення відновлення України. Водночас Київ має виконати свою роль, продовжуючи реформи, а світ має знайти спосіб запропонувати компаніям страхування від пошкодження та руйнування.

Зауважимо, 21 червня під час міжнародної конференції з відновлення України Ukraine Recovery Conference, яка пройде у Лондоні, українська влада презентуватиме план відновлення країни. У ЗМІ дізнались деталі проєкту щодо відновлення України в енергетичному секторі.

  • Європейський Союз готовий запропонувати пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 мільярдів євро для підтримки України, оскільки країна починає критичний контрнаступ, щоб повернути території, втрачені після вторгнення Росії понад рік тому.
  • Кабінет Міністрів затвердив перелік перших проєктів, які отримають фінансування з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ. На реалізацію цих проєктів буде виділено 6,6 мільярда гривень.
  • 16 червня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо виділення 980 мільйонів гривень на відбудову житла, пошкодженого або зруйнованого внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.
  • Представники більш ніж 20 японських приватних і державних компаній планують взяти участь у міжнародній конференції з відновлення України Ukraine Recovery Conference, яка відбудеться в Лондоні.
Теги: Блінкен, відновлення України, пакет допомоги Україні, підтримка, США, союзники

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