Держсекретар США анонсував «надійний» пакет допомоги Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен 21 червня оприлюднить новий пакет допомоги Україні на конференції, спрямованій на заохочення приватних компаній інвестувати у відновлення країни після повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: Reuters

Конференція з відновлення України відбудеться у Лондоні 21 та 22 червня, коли понад 1000 іноземних офіційних осіб з понад 60 держав разом з бізнесменами та світовими інвесторами обговорять шляхи допомоги країні у відновленні.

Президент Байден сказав… що ми підтримуватимемо Україну скільки завгодно, і обидві наші країни глибоко віддані цьому”, — сказав Блінкен на пресконференції разом із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі. “Ми продовжуватимемо виконувати це зобов’язання, зокрема через новий надійний пакет допомоги США, який я зможу оголосити завтра”.

Обидва міністри закордонних справ акцентували, що конференція буде зосереджена на тому, щоб заохотити приватний сектор використовувати свої ресурси для прискорення відновлення України. Водночас Київ має виконати свою роль, продовжуючи реформи, а світ має знайти спосіб запропонувати компаніям страхування від пошкодження та руйнування.

Зауважимо, 21 червня під час міжнародної конференції з відновлення України Ukraine Recovery Conference, яка пройде у Лондоні, українська влада презентуватиме план відновлення країни. У ЗМІ дізнались деталі проєкту щодо відновлення України в енергетичному секторі.