Про це повідомили на сайті Держдепу.
Як відомо, 5-6 травня Блінкен перебуватиме в Києві з робочим візитом. За планом, він матиме зустрічі з президентом України Володимиром Зеленський, очільником МЗС Дмитром Кулебою та іншими посадовцями.
Заявлена мета візиту — “підтвердити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України”, а також “заохотити до постійного прогресу у програмі інституційних реформ в Україні”.
Перед цим Блінкен відвідує Лондон, де відбувається засідання міністрів закордонних справ та розвитку G7.
Під час цих візитів Блінкена супроводжуватиме його заступниця Вікторія Нуланд та т.в.о. помічника Держсекретаря Філіп Рікер.
Це не перший візит Нуланд до України. У 2013-2017 роках вона була помічницею Держсекретаря США (тоді цю посаду обіймав Джон Керрі) з питань Європи та Євразії. В цьому статусі в грудні 2013 року Нуланд відвідувала Україну, де спілкувалась с протестувальниками Євромайдану та тодішнім президентом Віктором Януковичем.
Крім цього, Нуланд у 1993—1996 роках була керівницею апарату заступника Держсекретаря США Строуба Телботта, де в її обов’язки входили і питання ядерного роззброєння України.
- Напередодні цього візиту ЗМІ опублікували подробиці доленосної розмови адвоката колишнього президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у 2019 році.
- Джуліані подзвонив голові Офісу президента 22 липня 2019 року для того, щоб обговорити можливе втручання України у вибори президента США у 2016 році, а також обговорити можливість продовження розслідування конкретного провадження. Під час розмови представник Трампа просив Зеленського про “послугу” щодо відновлення розслідування справи проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена (повну стенограму розмови можна подивитись тут).