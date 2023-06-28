Джерело: CNN

Блінкен назвав короткочасний заколот “фундаментально внутрішньою справою, з якою росіянам і Путіну доведеться рахуватися”, зазначивши, що “тріщини” всередині Росії не є секретом.

“Ви бачите розбрат у лавах, і вам не потрібен супутник, щоб це зрозуміти. Якщо у вас є обліковий запис у соціальній мережі, ви могли побачити ці дебати, цю суперечку, яка триває в Росії протягом кількох місяців з приводу ведення війни, – зазначив Блінкен. – Сам Пригожин поставив під сумнів передумову війни”.

Головний американський дипломат заявив, що питання російського керівництва – “це вибір, який мають зробити росіяни, а не ми”. Він повторив, що Сполучені Штати зосереджені на підтримці України.

Водночас він додав, що наслідки повстання можуть бути корисними для контрнаступу України.

Зауважимо, аналітики ISW вважають, що поточна гра влади Путіна-Лукашенка-Пригожина ще не закінчилася і матиме короткострокові та довгострокові наслідки, які можуть принести користь Україні.

Зауважимо, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ, наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російська ФСБ РФ порушила проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Вже незабаром найманці ПВК “Вагнер” захопили під свій контроль всі військові об’єкти вже у другому поспіль російському місті – Воронежі.

Згодом президент РФ Володимир Путін записав звернення щодо військового заколоту, влаштованого очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним у Росії. Очільник Кремля назвав такі дії “зрадою” і пообіцяв покарати винних.

Тоді як у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російська столиця готується до облоги: там введено режим контртерористичної операції.

Після чого у межах угоди з Лукашенком кримінальну справу, порушену стосовно засновника ПВК “Вагнер”, було зупинено. Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Сам Пригожин поїхав до Білорусі, а бойовики не будуть притягнуті до суду за свою участь у повстанні, а натомість підпишуть контракти з Міністерством оборони Росії. Раніше цей крок засновник ПВК відкидав.

25 червня Держсекретар США Ентоні Блінкена наголосив, що хаос, викликаний повстанням в РФ проти Кремля, може тривати тижні або місяці.

26 червня стало відомо, що глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин залишається під слідством через справу про організацію заколоту в Росії. Попри те, що у Кремлі обіцяли закрити справу – її розслідування триває.

26 червня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російські спецслужби розслідують “причетність західних спецслужб” до подій, що розгорнулися проти Кремля 24 червня.