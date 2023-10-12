Він збирається зустрітися з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, президентом Ісааком Герцогом та іншими високопосадовцями.

У розмові з журналістами перед тим, як сісти в літак на об’єднаній базі Ендрюс, Блінкен сказав, що він прямує до Ізраїлю з «дуже простим і чітким повідомленням від імені президента Сполучених Штатів і від імені американського народу, а саме те, що Сполучені Штати підтримують Ізраїль.

“Ми підтримуємо спину ізраїльського народу. Сьогодні ми підтримуємо їхню спину. Ми отримаємо це завтра. Ми будемо мати це щодня”, – сказав Блінкен.