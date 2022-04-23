Про це він заявив на пресконференції для представників українських та міжнародних ЗМІ.

“До нас завтра приїжджають люди із США. У мене буде зустріч з міністром оборони й держсекретарем. Будемо очікувати, коли безпека дасть можливість і президенту США приїхати й підтримати український народ”, – сказав Зеленський.

Зеленський поінформував, що сторони обговорять постачання Україні зброї. Сторони обговорять терміни та кількість постачань, аби посилити міць у боротьбі з російською агресією. Зеленський додав, що окрім українського народу ми потребуємо також важкої зброї.