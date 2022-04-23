Про це він заявив на пресконференції для представників українських та міжнародних ЗМІ.
“До нас завтра приїжджають люди із США. У мене буде зустріч з міністром оборони й держсекретарем. Будемо очікувати, коли безпека дасть можливість і президенту США приїхати й підтримати український народ”, – сказав Зеленський.
Зеленський поінформував, що сторони обговорять постачання Україні зброї. Сторони обговорять терміни та кількість постачань, аби посилити міць у боротьбі з російською агресією. Зеленський додав, що окрім українського народу ми потребуємо також важкої зброї.
- Водночас Зеленський нагадав, що сьогодні військові РФ запустили крилаті ракети по Одесі, які влучили в об’єкти інфраструктури, зокрема цивільної.
- Також за його словами, українські військові поки що не в змозі деблокувати окупований росіянами Маріуполь.