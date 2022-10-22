Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США працюють над протидією зусиллям Ірану та посиленням здатності України відбивати російські атаки. Проте Іран може продовжувати постачати РФ свої безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляє Bloomberg.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран може надсилати більше ударних безпілотних літальних апаратів Росії, щоб допомогти російським військам, яким бракує техніки, завдати ударів по цілях в Україні, оскільки США знову засудили Тегеран за допомогу у повномасштабному вторгненні президенту Володимиру Путіну.

“Ми вважаємо, що Росія отримала десятки цих безпілотних літальних апаратів з Ірану, і, можливо, ще більше у розробці”, – сказав Ентоні Блінкен.

Крім того, він зазначив, що США працюють над протидією зусиллям Ірану та посиленням здатності України відбивати російські атаки.

Раніше він критикував залежність Москви від Ірану в експорті зброї як ознаку відчаю на тлі спроб США накласти санкції та підірвати російську промисловість.

“Ми перешкоджаємо незаконній торгівлі зброєю, включно з БПЛА, скрізь, де ми можемо їх побачити, знайти та стримати. Ми продовжуємо зміцнювати захист наших партнерів, у тому числі в Україні, проти використання безпілотних літальних апаратів або будь-яких інших систем озброєння, якими може займатися Іран”, – наголосив Ентоні Блінкен.

Своєю чергою в НАТО заявили, що чинної інформації достатньо, аби стверджувати, що бойові дрони, якими росіяни атакують мирні міста та критичну інфраструктуру України, мають іранське походження.

“Я ніколи не розкриваю особливості розвідки. Але я можу сказати, що всі ознаки вказують на те, що Іран постачає Росії ці дрони. Ми закликаємо всі держави, включаючи Іран, не підтримувати російську злочинну війну проти України. Це агресивна війна. Це війна, яка очевидно порушує міжнародне право та є атакою на незалежну суверенну державу в Європі”, — сказав Єнс Столтенберг.

Він зауважив, що Альянс продовжує відстежувати, що саме Іран робить для того, щоб надати підтримку для Росії.

У своїй промові він закликав Іран не надавати Росії ані дрони, ані ракети, нагадавши, що будь-яке постачання ракет буде очевидним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.