Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наразі не бачить підстав для проведення переговорів щодо припинення вогню між Росією та Україною.

Про це інформує DW.

Ентоні Блінкен наголосив, що припинення вогню і переговори не повинні стати “ратифікацією” захоплення РФ територій Україні. Він вважає, що Захід має зробити все можливе, щоб допомогти Україні повернути тимчасово окуповані російськими військами регіони.

Зокрема, Держсекретар США заявив, що якщо припинення вогню призведе до “практично ратифікації захоплення Росією певних територій в Україні, то це не стане справедливим та міцним миром”. За його словами, за таких умов це дало б можливість РФ реорганізувати війська, відпочити, а через певний час знову напасти.

Блінкен зауважив, що 141 країна в ООН висловилася за справедливий мир і повагу до основоположних принципів, що лежать в основі статуту ООН, які були порушені Росією, включаючи територіальну цілісність.

Також він зазначив, що перед Заходом нині стоять дві цілі. Перша – зробити все можливе, щоб допомогти Україні повернути захоплені Росією території, зокрема через контрнаступ, який очікується в найближчі кілька тижнів.

Друга – допомогти Україні створити середньостроковий та довгостроковий потенціал для стримування агресії та для самозахисту. За словами Блінкена, будуть потрібні значні зусилля, щоб допомогти Україні відновитися від руйнувань.

“Крім того, поки Росія не змінить курс, ми маємо зберігати безпрецедентний тиск на РФ за допомогою санкцій та експортного контролю”, – наголосив Держсекретар США.

Ентоні Блінкен також прокоментував плани Кремля розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі.

“Передусім, ця риторика вчергове абсолютно безвідповідальна. Єдина країна, яка говорила про ядерну зброю чи погрожувала, приховано чи явно, її застосувати – і це у розпал агресії проти України – це сама Росія”, – зауважив Блінкен.