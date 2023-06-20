Держсекретар США Ентоні Блінкен поінформував міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу про свої зустрічі в Пекіні та переговори з китайськими офіційними особами відносно повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомив речник Держдепу Метт Міллер.

Джерело: CNN

Вищі дипломати США та України зустрілися в Лондоні напередодні Конференції з відновлення України, яка офіційно стартує 21 червня.

19 червня на пресконференції у китайській столиці Блінкен зазначив, що китайський уряд запевнив, що не надаватиме військову підтримку Росії. Однак він зауважив, що США стурбовані тим, що китайські компанії можуть надавати таку допомогу Москві.

Під час зустрічі з Кулебою Блінкен “акцентував підтримку Сполученими Штатами економічного відновлення України та важливість продовження тісної співпраці через Міжвідомчу платформу координації донорів”.

Він також відзначив нашу відданість співпраці з приватним сектором, щоб забезпечити модернізацію та відродження України”, – наголосив Міллер. “Сторони обговорили необхідність для України продовжувати впровадження реформ, щоб створити середовище для інвестицій та сталого економічного зростання”.

Зауважимо, Державний секретар США Ентоні Блінкен 21 червня, на конференції, спрямованій на заохочення приватних компаній інвестувати у відновлення країни після повномасштабного вторгнення Росії, оприлюднить новий пакет допомоги Україні.