Державний секретар США Майк Помпео, який зараз знаходиться в європейському турне, здав тест на коронавірус COVID-19. Результат виявився негативним.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Крім того, коронавірус не виявили у дружини Помпео – Сьюзен.

“Я почуваюся фантастично”, – запевнив держсекретар у коментарі журналістам.

Помпео уточнив, що з 15 вересня не зустрічався з президентом США Дональдом Трампом, у якого діагностували COVID-19. Варто відзначити, що 15 вересня відбулася офіційна церемонія підписання дипломатичної угоди між Ізраїлем, ОАЕ і Бахрейном у Білому домі.

“Ми молимося за президента і першу леді, щоб вони скоріше одужали… Я також говорив із офісом віце-президента сьогодні вранці. Очевидно, що ми ставимося до цього дуже серйозно. І ми зробимо все можливе, щоб всі були в безпеці”, – повідомив держсекретар.

Як повідомляють агентства Reuters і Associated Press, Помпео з дружиною перевірили на коронавірус по дорозі з Риму до Хорватії.

“Держсекретар США Майк Помпео заявив, що він і його дружина отримали негативний результат аналізів на коронавірус. Їх перевірили в літаку за 20 хвилин до приземлення в Дубровнику, в Хорватії, в п’ятницю”, – інформує агентство АР.

Помпео зазначив, що вже вчетверте за два тижні здав тест.

Наразі Державний департамент США оцінює, чи здійснить Помпео заплановану поїздку до Флориди в суботу і в Азію в неділю, але його візит до Хорватії продовжиться за графіком.