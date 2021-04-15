Державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав до Афганістану на наступний день після оголошення про виведення американських військ. Про візит чиновника не повідомлялося.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Блінкен прибув до Кабулу менш ніж через 24 години після того, як президент США Джо Байден заявив про виведення американських військових з Афганістану до 11 вересня.

Разом з афганськими лідерами Блінкен намагався запевнити, що США й надалі захищатимуть та відстоюватимуть інтереси афганського народу та Афганістану, попри виведення військ. Під час зустрічі з президентом країни Ашрафом Гані, Блінкен сказав, що підтримка США залишиться.

У відповідь Гані сказав, що поважає прийняте Сполученими Штатами рішення.

Окрім керівника країни, Блінкен зустрівся з Абдуллою Абдуллою, головою Вищої ради національного примирення.

“Як сказав президент, у нас є новий розділ, але це новий розділ, який ми пишемо разом”, – сказав Блінкен, додавши, що намагався приїхати до Афганістану якомога швидше, аби розпочати написання цього розділу.

У відповідь Абдулла сказав, що рішення американської сторони викликало у багатьох “змішані емоції”.

Також у Блінкена запланована зустріч з афганськими жінками в будівлі американського посольства.

Присутність американських військ в Афганістані називають “найдовшою війною в історії Америки”. У лютому 2020 року тодішній американський лідер Дональд Трамп домовився з Талібаном про те, що американські війська залишать Афганістан до 1 травня 2021 року. Своєю чергою таліби пообіцяли розірвати зв’язки з “Аль-Каїдою” і припинити напади на американські війська.

Американська розвідка вважає, що таліби можуть захопити більшу частину Афганістану за два – три роки, якщо звідти виведуть військових з США. Через це президента США Джо Байдена відмовляють від дотримання угоди, укладеної його попередником Дональдом Трампом, і виведення американських військ до 1 травня.

Після того як Байден відмовився гарантувати, що американські військові залишать Афганістан до 1 травня, представник Талібану заявив, що угруповання очікує дотримання угоди американською стороною. Якщо війська не будуть виведені до 1 травня, Талібан “продовжить свій джихад і збройну боротьбу проти іноземних сил”.

Наразі в Афганістані близько 2,5 тисяч військових. Окрім солдатів та офіцерів в країні є ще й кілька сотень американських представників спеціальних операцій, які працюють на ЦРУ в боротьбі с терористичними місіями. Скільки їх точно – не повідомляється.