Про це повідомили в посольстві США в Україні.

Блінкен 19 січня зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Держсекретар США прибув обговорити єдиний підхід у запобіганні російській загрозі для України, а також зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Москву зробити вибір на користь дипломатії та деескалації.

У МЗС України повідомили, що Дмитро Кулеба й Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо:

подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії, практичної підтримки України з боку США;

активних дипломатичних зусиль із врегулювання російсько-українського збройного конфлікту;

питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах.

Також держсекретар США проведе зустрічі з працівниками та родинами посольства США, щоб повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить піти на подальшу ескалацію.

20 січня Блінкен відправиться до Берліна, щоб обговорити нещодавні дипломатичні контакти з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України.