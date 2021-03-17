Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив владу Китаю в тому, що вони проводять агресивну і репресивну політику відносно власних громадян.

Про це повідомляє The Washington Post.

Крім Китаю, він також розкритикував владу Північної Кореї, заявивши, що ті зробили “системні і широкомасштабні зловживання” стосовно власного народу.

Такі заяви Блінкена прозвучали під час робочої поїздки в Японію та Південну Корею. Це перша закордонна поїздка держсекретаря з міністром оборони Ллойдом Остіном, спрямована на відновлення альянсів США в Азії.

Під час розмови з міністром закордонних справ Південної Кореї Чон Ий Єном Блінкен сказав, що Китай використовує “примус і агресію”, вирішуючи питання, що стосуються Тайваню та Гонконгу. Крім того, він вважає неправильною політику Китаю щодо територіальних суперечок держави з Японією та іншими азіатськими країнами.

“Китай використовує примус і агресію, щоб систематично підривати автономію в Гонконзі, підривати демократію на Тайвані, порушувати права людини в Сіньцзяні і Тибеті і відстоювати морські претензії в Південно-Китайському морі, які порушують міжнародне право”, – сказав Блінкен.

Блінкен вважає, що якщо влада Південної Кореї перестане “відстоювати спільні (з США) цінності”, то запобігти “небезпечній ерозії демократії” в регіоні – не вдасться.

При цьому, він звернув увагу на те, що Сеул робить все можливе, щоб вплинути на негативну ситуацію з правами людини в Північній Кореї.

“Авторитарний режим у Північній Кореї продовжує здійснювати систематичні і широкомасштабні зловживання проти власного народу. Ми повинні підтримувати людей, які вимагають дотримання своїх основних прав і свобод”, – сказав Блінкен.

У перспективі, влада США і Південної Кореї домовилися спільно працювати над вирішенням проблеми ядерної і ракетної програм Північної Кореї. Цей пункт сторони виділили, як “пріоритетний”.