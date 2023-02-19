Про це повідомило Kyodo News.
Чиновники спілкувалися в кулуарах міжнародної конференції в Мюнхені близько години. Держсекретах наголосив, що “цей безвідповідальний акт ніколи більше не повинен повторитися”. Зокрема він порушив питання про “неприйнятне порушення суверенітету США та міжнародного права” аеростатом.
Під час зустрічі Ентоні Блінкен зазначив, що США не хочуть конфлікту з Пекіном і не прагнуть нової холодної війни. Водночас Вашингтон наполегливо відстоюватиме цінності та інтереси своєї країни.
Китайський топдипломат закликав США “змінити курс, визнати та відновити шкоду, завдану їх надмірним застосуванням сили” двостороннім відносинам.
Раніше держсекретар США зазначав, що Ван Ї “не перепросив” за незаконний політ повітряної кулі над територією Штатів.
- 2 лютого у повітряному просторі США було помічену повітряну кулю. Як виявилося, об’єкт був китайським розвідувальним аеростатом.
- У Китаї заявили, що повітряна куля була “цивільним” об’єктом, спеціально призначеним для “метеорологічних цілей” і випадково потрапила у повітряний простір США. Пекін відкинув звинувачення Вашингтона.
- Розвідувальне співтовариство США пов’язало збитий 4 лютого китайський аеростат з масштабною програмою стеження, яку проводить КНР. Такі кулі вже багато років збирають інформацію про військові об’єкти в різних країнах і регіонах, які становлять для КНР стратегічний інтерес.
- 16 лютого президент США Джо Байден зауважив, що повітряні об’єкти, які протягом кількох тижнів збивали над країною, ймовірно не були частиною розвідувальної програми Китаю, скоріше, це були приватні повітряні кулі.