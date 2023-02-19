Про це повідомило Kyodo News.

Чиновники спілкувалися в кулуарах міжнародної конференції в Мюнхені близько години. Держсекретах наголосив, що “цей безвідповідальний акт ніколи більше не повинен повторитися”. Зокрема він порушив питання про “неприйнятне порушення суверенітету США та міжнародного права” аеростатом.

Під час зустрічі Ентоні Блінкен зазначив, що США не хочуть конфлікту з Пекіном і не прагнуть нової холодної війни. Водночас Вашингтон наполегливо відстоюватиме цінності та інтереси своєї країни.

Китайський топдипломат закликав США “змінити курс, визнати та відновити шкоду, завдану їх надмірним застосуванням сили” двостороннім відносинам.

Раніше держсекретар США зазначав, що Ван Ї “не перепросив” за незаконний політ повітряної кулі над територією Штатів.