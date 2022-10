Про це повідомив Блінкен у Twitter.

26 жовтня він провів розмову з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом щодо України.

За словами Блінкена, вони обговорювали подальшу підтримку України, а також “відкинули неправдиві звинувачення” РФ про те, що Україна нібито готується застосувати так звану “брудну бомбу” на своїй території.

Spoke with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today to discuss continued support for Ukraine and to reject Russia’s false allegations that Ukraine is preparing to use a dirty bomb on its own territory.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 26, 2022