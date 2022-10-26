Про це повідомив Блінкен у Twitter.
26 жовтня він провів розмову з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом щодо України.
За словами Блінкена, вони обговорювали подальшу підтримку України, а також “відкинули неправдиві звинувачення” РФ про те, що Україна нібито готується застосувати так звану “брудну бомбу” на своїй території.
Spoke with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today to discuss continued support for Ukraine and to reject Russia’s false allegations that Ukraine is preparing to use a dirty bomb on its own territory.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 26, 2022
Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що в Україні буцімто готують провокації із застосуванням так званої “брудної бомби”.
Згодом Російська Федерація надіслала листа до Ради безпеки ООН, в якому звинуватила Україну у виготовленні “брудної бомби” на власних атомних електростанціях.
В Інституті вивчення війни переконані, що такий наклеп навряд чи означає, що Росія сама планує реалізувати цей крок – заяви направлені на звичну наклепницьку кампанію країни-агресора та на те, щоб загальмувати надання західної допомоги Україні.
- Оскільки західні країни відкинули заяви Росії про те, що Україна готується підірвати так звану “брудну бомбу” на власній території, у Держдепартамені США припустили, що Росія, можливо, планує зробити це сама.
- Державна інспекція ядерного регулювання України пропонує Міжнародному агентству з ядерної енергії провести перевірку в Інституті ядерних досліджень НАН України та на державному підприємстві “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”.
- Міністр оборони Олексій Резніков порушив питання щодо заяви РФ про “брудну бомбу” разом з іноземними союзниками.