Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США та союзники "відкидають" заявив росіян щодо нібито застосування Україною так званої "брудної бомби".

Про це повідомив Блінкен у Twitter.

26 жовтня він провів розмову з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом щодо України.

За словами Блінкена, вони обговорювали подальшу підтримку України, а також “відкинули неправдиві звинувачення” РФ про те, що Україна нібито готується застосувати так звану “брудну бомбу” на своїй території.

Spoke with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today to discuss continued support for Ukraine and to reject Russia’s false allegations that Ukraine is preparing to use a dirty bomb on its own territory. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 26, 2022

Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що в Україні буцімто готують провокації із застосуванням так званої “брудної бомби”.

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Згодом Російська Федерація надіслала листа до Ради безпеки ООН, в якому звинуватила Україну у виготовленні “брудної бомби” на власних атомних електростанціях.

В Інституті вивчення війни переконані, що такий наклеп навряд чи означає, що Росія сама планує реалізувати цей крок – заяви направлені на звичну наклепницьку кампанію країни-агресора та на те, щоб загальмувати надання західної допомоги Україні.