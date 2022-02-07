На думку Державного секретаря США Ентоні Блінкена, українська влада може погодитись надати Донбасу "особливий статус", але за певних умов.

Про це Блінкен заявив під час спільної пресконференції з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем у Вашингтоні.

Як розповів Держсекретар США, Вашингтон та Київ дотримуються єдиної позиції щодо Мінських домовленостей, вважаючи їх єдиним шляхом вирішення війни на Донбасі, яку розпочала Росія.

Блінкен підкреслив, що саме Москва, а не Київ, ігнорує Мінські домовленості.

“Україна рухається вперед в імплементації Мінських угод. Якщо подивитись на ці умови, то можна побачити, що Україна виконала майже все. Водночас Росія не виконала жодних взятих на себе зобов’язань”, – зазначив американський чиновник.

Він також нагадав, що Мінські угоди мають пункт про “особливий статус” Донбасу та додав, що “в умовах відповідної послідовності” Україна буде готова “рухатись вперед”, тобто надати Донбасу такий статус.

Ентоні Блінкен підкреслив, що Кремль повинен серйозно поставитись до виконання Мінських угод, щоб отримати підтримку України, Франції та Німеччини у цьому питанні.