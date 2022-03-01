Держсекретар США вигнав Росію з Ради ООН з прав людини

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив порушення РФ прав людини та міжнародного гуманітарного права під час здійснення нападу на Україну, він висунув пропозицію виключити РФ з Ради ООН з прав людини під час виступу перед Радою.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Держсекретар США засумнівався, чи слід дозволити державі-члену ООН, яка намагається захопити іншу державу-член ООН, вчиняючи жахливі порушення прав людини та завдаючи масових гуманітарних страждань, залишатися в цій раді.

До складу Ради входять 47 держав, які обираються Генеральною асамблеєю ООН, однією з них є Росія.

Блінкен також розкритикував такі країни, як Китай, які чітко не заявили, що Росія є єдиним винуватцем цієї кризи.

“Члени ради повинні припинити використовувати вирази, які мають на увазі, що всі сторони несуть однакову відповідальність за неспровокований напад однієї зі сторін. Це не безпідставно – це неправильно – і не вміє поставити відповідальність там, де їй належить. Те саме стосується членів, які брехливо стверджують, що засудження порушень прав людини є “політизацією” ситуації. Неможливість говорити про порушення прав людини політизує ситуацію”, – наголосив Блінкен.

Блінкен закликав УВКБ ООН об’єднатися, щоб спробувати запобігти ще більш смертельній війні.