Держсекретар США вигнав Росію з Ради ООН з прав людини

Про це інформує американський телеканал CNN.
Держсекретар США засумнівався, чи слід дозволити державі-члену ООН, яка намагається захопити іншу державу-член ООН, вчиняючи жахливі порушення прав людини та завдаючи масових гуманітарних страждань, залишатися в цій раді.
До складу Ради входять 47 держав, які обираються Генеральною асамблеєю ООН, однією з них є Росія.
Блінкен також розкритикував такі країни, як Китай, які чітко не заявили, що Росія є єдиним винуватцем цієї кризи.
“Члени ради повинні припинити використовувати вирази, які мають на увазі, що всі сторони несуть однакову відповідальність за неспровокований напад однієї зі сторін. Це не безпідставно – це неправильно – і не вміє поставити відповідальність там, де їй належить. Те саме стосується членів, які брехливо стверджують, що засудження порушень прав людини є “політизацією” ситуації. Неможливість говорити про порушення прав людини політизує ситуацію”, – наголосив Блінкен.
Блінкен закликав УВКБ ООН об’єднатися, щоб спробувати запобігти ще більш смертельній війні.
“Саме для припинення порушення прав людини й була створена ця Рада. Якщо ми не можемо дійти згоди зараз, то коли?” — запитав Держсекретар США.
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