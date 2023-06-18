Держсекретар США висловив занепокоєння щодо війни РФ проти України під час дипломатичного візиту до Китаю

Джерело: CNN
18 червня зустріч Блінкена з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом тривала більш як п’ять годин, повідомляє Державний департамент США. Після чого він перейшов до робочої вечері.
Офіційні особи обох урядів заявили про низькі очікування від візиту, водночас держсекретар пообіцяв висловити “дуже реальну стурбованість з низки питань”, включаючи вторгнення Росії.
Блінкен є першим держсекретарем, який відвідав Китай за п’ять років, і найвищим посадовцем США, який здійснив таку місію з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена.
Хоча Пекін намагався зіграти роль миротворця між Москвою та Києвом, офіційні особи США та інші західні лідери сприйняли повідомлення зі значним скептицизмом.
У КНР опублікували нечітко сформульовану позицію щодо “політичного врегулювання” конфлікту, але його розкритикували за те, що не закликав Росію вивести свої війська з території України, як це зробили Київ і уряди понад 100 країн світу.
Раніше західні посадовці висловили занепокоєння, що Китай може розглядати можливість надання Росії військової допомоги. У квітні високопосадовці Міністерства фінансів США заявили, що вони не бачили доказів того, що Китай надає велику допомогу Росії, але офіційні особи залишаються настороженими, оскільки дві країни налагоджують тісніші стосунки.
Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна, щоб врегулювати відносини між Сполученими Штатами та Китаєм та обговорити низку інших питань, включаючи війну в Україні.
Зауважимо, 22 травня міністерство закордонних справ КНР закликало Сполучені Штати Америки “мати правильне розуміння Китаю, піти йому назустріч” та відновити двосторонні відносини.
17 травня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, проте не уточнив, коли саме це відбудеться.
Минула зустріч між лідерами двох країн відбулася 14 листопада 2022 року. Тоді напередодні саміту G20 на Балі зустрілися президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Глави двох наддержав потиснули один одному руки в готелі на Балі перед їхньою особистою зустріччю.
На початку травня цього року міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що стабілізація китайсько-американських відносин є вкрай необхідною після того, як серія “помилкових слів і вчинків” вкотре заморозила відносини.
Під час зустрічі в Пекіні з послом США Ніколасом Бернсом Цінь акцентував, що Вашингтон має скоригувати своє ставлення до тайванського питання та припинити руйнування принципу “одного Китаю”.
Відповідаючи на запитання про зауваження, речник Держдепартаменту США Ведант Пател зауважив, що Бернс “передав приватно”, що не було змін у підході США, зокрема, щодо політики “одного Китаю”, відповідно до якої Вашингтон офіційно визнає дипломатичним шляхом Пекін, а не Тайбей.
Бернс говорив про сфери, де країни можуть співпрацювати, включаючи зміну клімату, глобальну охорону здоров’я та продовольчу безпеку.
Відносини між двома найбільшими економіками світу впали до мінімуму у 2022 році, коли колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала демократично керований Тайвань, який вважає острів своєю територією.
У відповідь Пекін перервав кілька офіційних каналів зв’язку зі Сполученими Штатами. Напруженість спала в листопаді, коли лідери Джо Байден та Сі Цзіньпін зустрілися на саміті G20 в Індонезії та пообіцяли частіше вдаватися до діалогу.
Водночас нещодавно посол США в Китаї Ніколас Бернс заявив, що Сполучені Штати хочуть, аби Пекін тиснув на Росію, щоб вона припинила війну проти України. Бернс наголосив, що Китай мусить підштовхнути Росію до виведення усіх своїх військ, “щоб Україна могла повернути всю свою територію і знову бути повністю суверенною в усіх аспектах цього слова”.
Своєю чергою, президент Чехії Петр Павел заявив, що попри “мирні заклики” Китаю, цій країні навряд чи можна довірити роль посередника у встановленні “довготривалого та справедливого миру”.
Зауважимо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав лідерів ЄС зменшити свою залежність від Китаю. Він звинуватив уряд Пекіна, що той все більше виступає у ролі суперника та конкурента, а не партнера.
Водночас Брюссель запропонував запровадити санкції проти китайських компаній за підтримку російської військової машини – уперше з початку повномасштабної війни проти України, що, ймовірно, посилить напруженість у відносинах з Пекіном.
Натомість 26 квітня в ООН відбулося голосування за резолюцію, в якій згадувалася військова агресія Росії проти України. Серед тих, хто підтримав документ – Китай, Вірменія, Бразилія та Угорщина.
Нагадаємо, у Сінгапурі на безпековому саміті “Шангрі-Ла” глава Міноборони Китаю Лі Шанфу звинуватив США та їхніх союзників у спробі дестабілізувати Індійсько-Тихоокеанський регіон. За кілька годин до цього військові кораблі двох країн ледь не зіткнулися.
Проте, 4 червня міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив на саміті безпеки Азії, що конфлікт зі Сполученими Штатами буде “нестерпною катастрофою” та що його країна прагне діалогу замість конфронтації.
- Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган застеріг від “емоційного погляду” на війну в Україні й заявив, що єдиний вихід – залишатися спокійними й раціональними та створити умови “для політичного вирішення”.
- Міністр закордонних справ Цінь Ган прокоментував новини щодо можливого внесення китайських компаній до 11-го пакету санкцій від Євросоюзу, заявивши, що Китай “суворо й сильно” відреагує на це.
- Вражені тісними зв’язками Китаю з президентом РФ Володимиром Путіним і його репресіями всередині країни, європейські країни встановлюють нові обмеження на китайський експорт та інвестиції в тактиці, яка більше відповідає стратегії, яку підтримує Вашингтон.
- 10 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну формує розрахунки Китаю щодо можливого вторгнення на Тайвань.