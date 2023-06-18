Держсекретар США висловив занепокоєння щодо війни РФ проти України під час дипломатичного візиту до Китаю

Держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває в Пекіні з візитом із "високими ставками", який має на меті повернути відносини між Сполученими Штатами та Китаєм у належний напрямок після місяців розпалюваної напруженості між двома країнами.

Джерело: CNN

18 червня зустріч Блінкена з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом тривала більш як п’ять годин, повідомляє Державний департамент США. Після чого він перейшов до робочої вечері.

Офіційні особи обох урядів заявили про низькі очікування від візиту, водночас держсекретар пообіцяв висловити “дуже реальну стурбованість з низки питань”, включаючи вторгнення Росії.

Блінкен є першим держсекретарем, який відвідав Китай за п’ять років, і найвищим посадовцем США, який здійснив таку місію з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена.

Хоча Пекін намагався зіграти роль миротворця між Москвою та Києвом, офіційні особи США та інші західні лідери сприйняли повідомлення зі значним скептицизмом.

У КНР опублікували нечітко сформульовану позицію щодо “політичного врегулювання” конфлікту, але його розкритикували за те, що не закликав Росію вивести свої війська з території України, як це зробили Київ і уряди понад 100 країн світу.

Раніше західні посадовці висловили занепокоєння, що Китай може розглядати можливість надання Росії військової допомоги. У квітні високопосадовці Міністерства фінансів США заявили, що вони не бачили доказів того, що Китай надає велику допомогу Росії, але офіційні особи залишаються настороженими, оскільки дві країни налагоджують тісніші стосунки.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна, щоб врегулювати відносини між Сполученими Штатами та Китаєм та обговорити низку інших питань, включаючи війну в Україні.

Зауважимо, 22 травня міністерство закордонних справ КНР закликало Сполучені Штати Америки “мати правильне розуміння Китаю, піти йому назустріч” та відновити двосторонні відносини.