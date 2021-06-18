Про це повідомляє Reuters.
Блінкен планує поїхати до Італії, Франції та Німеччини. В рамках візиту він зустрінеться із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Емануелем Макроном.
Блінкен прилетить до Європи в середу, 23 червня. Перший пункт – Берлін (Німеччини). Там він братиме участь в міжнародній конференції стосовно Лівії.
Після цього Блінкен полетить до Парижу (Франція). У Держдепартаменті нагадали, що Блінкен виріс в Парижі та вільно володіє французькою мовою. Там він оговорюватиме аспекти боротьби з ісламізмом та тероризмом.
В Римі (Італія) Блінкен братиме участь в конференції щодо боротьби глобальної коаліції з угрупування “Ісламська держава”.
В місті Матера (Італія) Блінкен братиме участь в зустрічі міністрів закордонних справ G-20. Серед учасників будуть Росія та Китай.
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