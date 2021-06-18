Державний секретар США Ентоні Блінкен за тиждень повернеться до Європи, аби поглибити домовленості, досягнуті президентом Джо Байденом під час офіційного туру.

Про це повідомляє Reuters.

Блінкен планує поїхати до Італії, Франції та Німеччини. В рамках візиту він зустрінеться із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Емануелем Макроном.

Блінкен прилетить до Європи в середу, 23 червня. Перший пункт – Берлін (Німеччини). Там він братиме участь в міжнародній конференції стосовно Лівії.

Після цього Блінкен полетить до Парижу (Франція). У Держдепартаменті нагадали, що Блінкен виріс в Парижі та вільно володіє французькою мовою. Там він оговорюватиме аспекти боротьби з ісламізмом та тероризмом.

В Римі (Італія) Блінкен братиме участь в конференції щодо боротьби глобальної коаліції з угрупування “Ісламська держава”.

В місті Матера (Італія) Блінкен братиме участь в зустрічі міністрів закордонних справ G-20. Серед учасників будуть Росія та Китай.