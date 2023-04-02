2 квітня Державний секретар США Ентоні Блінкен поговорив у неділю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим про затриманих американців Евана Гершковича та Пола Вілана.

Про це інформує Reuters.

Блінкен висловив серйозну стурбованість Сполучених Штатів у зв’язку з неприйнятним затриманням Росією журналіста-громадянина США. Держсекретар закликав до його негайного звільнення.

Також Блінкен закликав Кремль негайно звільнити Вілана, колишнього морського піхотинця, якого затримали неправомірно.

Своєю чергою, глава МЗС РФ Сергій Лавров у телефонній розмові сказав Блінкену, що долю Гершковича “вирішить суд”. Він повторив твердження Росії, що журналіста спіймали “на гарячому” минулого тижня.

В РФ наголосили, що “неприйнятно, щоб офіційні особи у Вашингтоні та західні ЗМІ здіймали галас з явним наміром надати цій справі політичного забарвлення”.

30 березня служба безпеки Росії заявила, що заарештувала Гершковича, звинувативши його в зборі інформації про російську оборонну компанію, яка становила державну таємницю.

The Wall Street Journal рішуче заперечує шпигунство Гершковича. Білий дім назвав звинувачення у шпигунстві, яке передбачає до 20 років позбавлення волі, “смішним”.

30 березня Росія видала ордер на арешт журналіста Wall Street Journal Гершковича за шпигунство. У Росії стверджували, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

У Росії стверджували, що Еван Гершкович “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ. Видання вимагало негайно звільнити Евана Гершковича.

Переслідування американських громадян з боку російського уряду є неприйнятними. Ми рішуче засуджуємо затримання пана Гершковича”, – зазначили у Білому домі.

Раніше Держдепартамент вже рекомендував громадянам США не їздити до Росії – також через ризик незаконного затримання.

Блінкен знову порадив громадянам США залишити Росію після арешту журналіста.

Уряд США закликав всіх громадян “серйозно поставитися” до попередження про подорожі та проживання в Росії.

Довідка. Еван Гершкович став першим американським журналістом, якого заарештували в Росії через шпигунство з кінця 1980-х років. Востаннє американця-медійника затримували у 1986 році – Ніка Данілоффа. Він кілька тижнів провів в ізоляції, поки адміністрація президента Рейгана не домовилася про звільнення.

Журналіст заявляв, що арешт стався після затримання радянського громадянина в Нью-Йорку. Пізніше він стверджував, що вони обидва були звільнені шляхом переговорів.

Минулого тижня у США затримали Сергія Черкасова, якого звинувачували у шпигунстві. У Кремлі не коментували, чи був арешт Гершковича “відповіддю”.