Про це повідомляється у відповідному наказі НАГС.
Таким чином, з ініціативи держслужбовця і згоди його керівника може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, незалежно від внутрішнього службового розпорядку державного органу, де працює чиновник.
Режим встановлюється на певний термін або безстроково з урахуванням необхідності дотримання норми робочого часу або тривалості встановленого для держслужбовця неповного робочого дня/тижня.
Гнучкий режим роботи встановлюється наказом або розпорядженням керівника держслужби.
- Раніше Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає створення “кандидатського резерву” державних службовців.