Національне агентство з питань державної служби дозволило чиновникам працювати за гнучким графіком.

Про це повідомляється у відповідному наказі НАГС.

Таким чином, з ініціативи держслужбовця і згоди його керівника може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, незалежно від внутрішнього службового розпорядку державного органу, де працює чиновник.

Режим встановлюється на певний термін або безстроково з урахуванням необхідності дотримання норми робочого часу або тривалості встановленого для держслужбовця неповного робочого дня/тижня.

Гнучкий режим роботи встановлюється наказом або розпорядженням керівника держслужби.