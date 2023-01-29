Про це повідомили в етері національного телемарафону.
За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, заборона вже діє й стосується тих, хто не придатний до служби або має інші підстави для виїзду.
“Треба розуміти, що це стосується чіткого переліку посадових осіб, зокрема керівної ланки, народних депутатів, суддів, прокурорів тощо, а також працівників, заброньованих за органами держвлади на період мобілізації. Особи, не придатні до військової служби, не можуть залишати Україну, якщо є в списках, наданих ДПСУ органами, означеними вище, окрім винятків, визначених для держслужбовців”, — заявив речник.
Він наголосив, що рішення РНБО запроваджено щодо чоловіків і жінок-держслужбовців.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що заборона стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Відтепер службовці більше не зможуть їздити за кордон на відпочинок або з будь-якими іншими неурядовими цілями.
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