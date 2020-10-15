Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України співпрацюватиме з компанією "Хуавей Україна". Раніше китайського гіганта США звинувачували у шпигунстві.

Про це повідомили у пресцентрі служби.

15 жовтня Держспецзв’язку та компанія “Хуавей Україна” уклали меморандум про державно-приватне партнерство та взаємодію у сфері кібербезпеки, кіберзахисту та телекомунікацій

“Держспецзв’язку рада співпрацювати з компанією світового рівня над проєктами в сфері безпеки інформації. Переконаний, що наша взаємодія зміцнить можливості для захисту від кіберзагроз”, — зазначив Юрій Щиголь, голова Держспецзв’язку.

Директор “Хуавей Україна” Ма Ці подякував за співпрацю та висловив сподівання на успішні майбутні проєкти.

Нагадаємо , саме китайська компанія Huawei стала причиною економічної війни між США і Китаєм. Американський уряд звинуватив компанію в шпигунстві для Пекіна.

В ЦРУ встановили, що технологічного гіганта, компанію Huawei, фінансували Комісія з національної безпеки Китаю, розвідка і армія КНР.

Також у США стверджували, що китайська компанія Huawei нібито вкрала інформацію у американського партнера T-Mobile, коли один з її інженерів відвідав лабораторію в Бельв’ю, штат Вашингтон, щоб побачити діагностичного робота на ім’я Tappy, який імітував використання телефону.