Про це повідомили у пресцентрі служби.
15 жовтня Держспецзв’язку та компанія “Хуавей Україна” уклали меморандум про державно-приватне партнерство та взаємодію у сфері кібербезпеки, кіберзахисту та телекомунікацій
“Держспецзв’язку рада співпрацювати з компанією світового рівня над проєктами в сфері безпеки інформації. Переконаний, що наша взаємодія зміцнить можливості для захисту від кіберзагроз”, — зазначив Юрій Щиголь, голова Держспецзв’язку.
Директор “Хуавей Україна” Ма Ці подякував за співпрацю та висловив сподівання на успішні майбутні проєкти.
Нагадаємо , саме китайська компанія Huawei стала причиною економічної війни між США і Китаєм. Американський уряд звинуватив компанію в шпигунстві для Пекіна.
В ЦРУ встановили, що технологічного гіганта, компанію Huawei, фінансували Комісія з національної безпеки Китаю, розвідка і армія КНР.
Також у США стверджували, що китайська компанія Huawei нібито вкрала інформацію у американського партнера T-Mobile, коли один з її інженерів відвідав лабораторію в Бельв’ю, штат Вашингтон, щоб побачити діагностичного робота на ім’я Tappy, який імітував використання телефону.
- У жовтні 2018 року чиновники Сполучених Штатів Америки закликали союзні країни відмовитися від телекомунікаційного обладнання Huawei.
- У серпні минулого року у Білому домі прийняли рішення не видавати американським компаніям ліцензії для відновлення співпраці з китайською компанією Huawei при закупівлі технологічного обладнання.
- У США ввели санкції проти Huawei.Китайський виробник електроніки вимагає в судовому порядку зняти санкції, а також виключити компанію з “чорного списку”, визнавши неконституційною частину закону про національну безпеку США.