Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв’язку.

Зазначається, що українці почали отримувати листи з залякуванням щодо хімічної атаки.

У листах міститься посилання на XLS-документ з макросом. Якщо його відкрити – це призведе до ураження комп’ютера шкідливою програмою JesterStealer.

JesterStealer – це програма, яка викрадає автентифікаційні та інші дані з інтернет-браузерів, MAIL/FTP/VPN-клієнтів, криптовалютних гаманців, менеджерів паролів, месенджерів, ігрових програм тощо.

Всі викрадені дані передаються зловмиснику у Telegram. Після завершення роботи програма видаляється.