Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв’язку.
Зазначається, що українці почали отримувати листи з залякуванням щодо хімічної атаки.
У листах міститься посилання на XLS-документ з макросом. Якщо його відкрити – це призведе до ураження комп’ютера шкідливою програмою JesterStealer.
JesterStealer – це програма, яка викрадає автентифікаційні та інші дані з інтернет-браузерів, MAIL/FTP/VPN-клієнтів, криптовалютних гаманців, менеджерів паролів, месенджерів, ігрових програм тощо.
Всі викрадені дані передаються зловмиснику у Telegram. Після завершення роботи програма видаляється.
- Нагадаємо, хакерська група, пов’язана з російськими військовими, намагалася проникнути на українські електропідстанції та розгорнути шкідливий код, здатний відімкнути електропостачання.