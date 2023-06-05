Спеціалісти урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події попереджають українців про небезпеку SMS-повідомлень, які надходять нібито від імені Печерського районного суду.

Джерело: Держспецзв’язку.

“Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження серед українців фішингових SMS. Повідомлення надходять від адресанта SUDpovistka нібито від імені Печерського районного суду”, – йдеться в повідомленні.

Як пояснили у держслужбі, повідомлення містять скорочене посилання, яке перенаправляє абонента на фішинговий сайт. Він імітує сторінку входу до системи “Електронний суд”, де користувачу пропонують авторизуватися, зокрема ввести номер телефону та код, який буде надісланий у Telegram.

“У разі виконання зазначених дій зловмисники дістануть доступ до месенджера користувача”, – наголосили у відомстві.

Фахівці CERT-UA задля безпеки рекомендують перевірити активні сесії в Telegram.

Для цього на смартфоні слід зайти в “Налаштування” та вибрати розділ “Пристрої”.

“На комп’ютері або ноутбуці слід зайти в “Налаштування”, вибрати розділ “Приватність і безпека” та натиснути команду “Показати всі сеанси”. “Якщо бачите серед активних сесій невідомий пристрій, натисніть “Завершити сеанс,” – радять спеціалісти.

У Держспецзв’язку також нагадують, що критично важливо дотримуватися головних правил кібергігієни. Тобто використовувати надійні паролі, налаштувати всюди, де можливо, двофакторну автентифікацію. А також не переходити за будь-якими підозрілими посиланнями, надісланими не тільки в SMS, а й на електронну пошту та месенджери.

Зазначимо, що нещодавно Мінцифра, Держспецзв’язку та Міністерство цифровізації Японії підписали тристоронній меморандум про співпрацю у сфері цифрової трансформації. У межах меморандуму Японія допомагатиме Україні розвивати інновації та посилювати кіберзахист.