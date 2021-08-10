Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв’язку.
Очільник відомства Юрій Щиголь наголосив, що результати дослідження дозволяють розпочати розгортання мереж п’ятого покоління у діапазоні 700 МГц., оскільки для стабільного функціонування цього стандарту зв’язку необхідно провести науково-технічне вивчення можливості використання обладнання для обслуговування спеціальних абонентів спільно з користувачами звичайного мобільного зв’язку.
Зазначається, що після цих досліджень Мінцифри, Адміністрація Держспецзв’язку та НКРЗІ встановлять плату за користування радіочастотним ресурсом.
У Держспецзв’язку кажуть, що запровадження 5G в Україні дозволить розвантажити наявний частотний ресурс та уникати проблем зі зв’язком. Крім того, 5G дозволить впроваджувати Smart City-технології у містах й надає можливості для розвитку технологій у медицині, безпеці дорожнього руху тощо.
Нагадаємо, що 4 серпня Кабінет Міністрів України переніс проведення тендера на отримання ліцензій з користування радіочастотами 5G (п’ятого покоління мобільного зв’язку) на лютий 2022 року.
- У листопаді минулого року Кабінет Міністрів на засіданні схвалив план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління.
- У липні минулого року президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою заборони впровадження в Україні зв’язку 5G через його “вкрай негативний вплив на здоров’я”.