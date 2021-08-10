Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України проведе дослідження можливості спільного використання частот спеціальними користувачами й операторами мобільного зв’язку, які планують у цих смугах частот розгортати мережі мобільного зв’язку 5G.

Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв’язку.

Очільник відомства Юрій Щиголь наголосив, що результати дослідження дозволяють розпочати розгортання мереж п’ятого покоління у діапазоні 700 МГц., оскільки для стабільного функціонування цього стандарту зв’язку необхідно провести науково-технічне вивчення можливості використання обладнання для обслуговування спеціальних абонентів спільно з користувачами звичайного мобільного зв’язку.

Зазначається, що після цих досліджень Мінцифри, Адміністрація Держспецзв’язку та НКРЗІ встановлять плату за користування радіочастотним ресурсом.

У Держспецзв’язку кажуть, що запровадження 5G в Україні дозволить розвантажити наявний частотний ресурс та уникати проблем зі зв’язком. Крім того, 5G дозволить впроваджувати Smart City-технології у містах й надає можливості для розвитку технологій у медицині, безпеці дорожнього руху тощо.

Нагадаємо, що 4 серпня Кабінет Міністрів України переніс проведення тендера на отримання ліцензій з користування радіочастотами 5G (п’ятого покоління мобільного зв’язку) на лютий 2022 року.