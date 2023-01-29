Державний телеканал "Дом" уклав угоди на дві телепрограми за 65 мільйонів гривень. Одну з програм веде колишня учасниця "Кварталу 95" Олена Кравець, а іншу як продюсер очолив Микола Толстих, котрий співпрацював з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Про це повідомив журналістський проєкт “Наші Гроші”.

У системі Prozorro йдеться про угоди від 20 січня, які уклало ДП “Мультимедійна платформа іномовлення України” (телеканали “Дом” і “UATV”) Мінреінтеграції. Переможцями стали фірми “Сан Філмс” і “Оверкат Студіо”.

Перша фірма отримала 33 мільйони гривень для створення ток-шоу з робочою назвою “Тихий вечір”, яка випускатиметься української мовою. Попередньо передбачено 37 випусків довжиною 45-50 хвилин. Вартість епізоду складає 888 тисяч гривень, а також вартість включає підготовчий період на 210 тис. грн і знімальний період на 678 тис. грн.

За сюжетом у програмі розповідатиметься дві провідні історії про те, як герої через війну стали діяти, проявляти справжніх себе й змінюватися. Планується, що їхні історії мають стати прикладом для натхнення, наслідування та посилення відчуття віри в себе та перемогу.

Продюсером програми “Тихий вечір з Оленою Кравець” є Андрій Боутьонок. Замовник зазначив, що авторами будуть Юрій Карагодін та Наталія Гаріпова, котрі працювали над багатьма шоу та серіалами. Нині вони очолили благодійний проєкт “Доброго вечора, ми з України” та працюють над YouTube-проєктом “Мамо, я ганяю тачки” з Володимиром Дантесом.

“Оверкат Студіо” отримала 32 мільйони гривень. Фірма має випустити розважально-інформаційну телепрограму “Утро дома” російською та українською мовами. Передбачено 112 тригодинних випусків по 227 тисяч гривень і вісім випусків по 122 тисячі гривень. Ціна включає написання сценарного плану за 24 тисячі грн, виробництво відеоматеріалів на 12 рубрик за 131 тисячу грн та знімальний період за 122 тисячі грн.

“Ранкова розважальна програма з динамічним, позитивним та інформативним контентом. Це синтез традиційного телевізійного студійного шоу і класичного ситкому. Кожен ефір ведучі спілкуються з цікавими та видатними гостями, зірками світового рівня. Тема розмови – нові досягнення та відкриття українцями для українців та усього світу. Обговорення нагальних проблем та рішень, культурні події та інше. Шоу “Ранок Вдома” також займається освітнім вихованням глядачів”, — описав програму замовник.

Микола Толстих, який став продюсером, як зазначали, має великий досвід створення відеоматеріалів різної складності. Замовник навів приклади роботи керівництва компанії, серед яких: зйомки документального фільму з авіакомпанією “Windrose” Ігоря Коломойського, робота з компанією “Film.Ua”, благодійним футбольним клубом “Маестро”, де багато зірок українського шоубізнесу, кліп гурту “Без Обмежень” тощо.

“Сан Фільм” зареєстрували у Києві 1 жовтні 2021 року зі статутним капіталом 1 тисяча гривень. Її засновником і директором є Сергій Сторожев із Маріуполя, який відомий як режисер фільмів “Присвячення Єві” (2023) й “Мій милий дім” (2020), серіалу “Колір помсти” (2021) тощо. За даними ЗМІ, він колись працював режисером на “СТБ”. З грудня 2021 року фірма отримала підрядів нинішнього замовника на 45 млн грн.

У жовтні того ж року створили київську “Оверкат Студіо” зі статутним капіталом 1 тисяча гривень. Засновником став Микола Бородай, ймовірно, юрист. Вже у грудні засновником і директором став згаданий Микола Толстих із Києва, який також він володіє і керує фірмою “Хелс Текнолоджі”. З листопада 2021 року компанія уклала угод з цим замовником на 61 млн грн.