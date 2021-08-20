Про це у відеозверненні повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

“Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентаріїв у держзраді та розграбуванні національних цінностей завершено. Відсьогодні матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами та слідчими, справа піде до суду”, — заявила очільниця Офісу генпрокурора.

Венедіктова зазначила, що матеріали щодо Тараса Козака виділено в окреме провадження у зв’язку з його розшуком, однак слідчі дії щодо нього також завершені.

Що відомо про справу Медведчука та Козака?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Йдеться про підозру за двома статтями — 111 (державна зрада) та 438 (готування до розграбування національних цінностей на окупованій території) Кримінального кодексу України. Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.

Венедіктова додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку, що слід взяти на себе відповідальність повідомити цим парламентаріям про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

“Опозиційна платформа – За життя” назвала висування підозр Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

Контррозвідка СБУ намагалася провести обшуки в будинку нардепа Медведчука. На заваді стала охорона політика. Сам Медведчук прокоментував обшуки у себе вдома і в офісі і заявив, що “не збирається ховатись від правосуддя”.

12 травня Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли в Офіс генерального прокурора для отримання підозри. Голова відомства Ірина Венедіктова одразу не прийняла депутата, оскільки була зайнята “важливою розмовою”.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що Віктор Медведчук набув статусу підозрюваного з 11 травня.

Запобіжний захід Медведчука і місцеперебування Козака

У травні Печерський суд скерував Медведчука, якого підозрюють у держзраді, під цілодобовий домашній арешт. Цей запобіжний захід діяв до 9 липня.

9 липня Печерський районний суд Києва подовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту народному депутатові від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку до 7 вересня. Нардеп не погодився з цим рішенням та подав апеляцію.

30 липня Київський апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом.

На брифінгу щодо вручення підозр очільник Служби безпеки України Іван Баканов сказав, що Козак переховується на території Росії. Натомість Медведчук заявляв, що Козак зараз перебуває у Білорусі.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова своєю чергою заявляла, що правоохоронці мають іншу інформацію.

20 травня Козака було оголошено в розшук, а Служба безпеки України отримала дозвіл на його затримання.

Згодом підозрюваний у держзраді та оголошений у розшук нардеп від “Опозиційної платформи — За життя” Тарас Козак задекларував витрати на оренду житла в Білорусі.