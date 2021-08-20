Розслідування у справі одного з лідерів "ОПЗЖ" та нардепа від цієї політсили Віктора Медведчука і Тараса Козака завершено. Матеріали справи відкривають захисту підозрюваних перед скеруванням справи до суду.

Про це у відеозверненні повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

“Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентаріїв у держзраді та розграбуванні національних цінностей завершено. Відсьогодні матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами та слідчими, справа піде до суду”, — заявила очільниця Офісу генпрокурора.

Венедіктова зазначила, що матеріали щодо Тараса Козака виділено в окреме провадження у зв’язку з його розшуком, однак слідчі дії щодо нього також завершені.

Що відомо про справу Медведчука та Козака?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Йдеться про підозру за двома статтями — 111 (державна зрада) та 438 (готування до розграбування національних цінностей на окупованій території) Кримінального кодексу України. Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.

Венедіктова додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку, що слід взяти на себе відповідальність повідомити цим парламентаріям про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

“Опозиційна платформа – За життя” назвала висування підозр Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

Контррозвідка СБУ намагалася провести обшуки в будинку нардепа Медведчука. На заваді стала охорона політика. Сам Медведчук прокоментував обшуки у себе вдома і в офісі і заявив, що “не збирається ховатись від правосуддя”.

12 травня Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли в Офіс генерального прокурора для отримання підозри. Голова відомства Ірина Венедіктова одразу не прийняла депутата, оскільки була зайнята “важливою розмовою”.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що Віктор Медведчук набув статусу підозрюваного з 11 травня.

Запобіжний захід Медведчука і місцеперебування Козака

У травні Печерський суд скерував Медведчука, якого підозрюють у держзраді, під цілодобовий домашній арешт. Цей запобіжний захід діяв до 9 липня.

9 липня Печерський районний суд Києва подовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту народному депутатові від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку до 7 вересня. Нардеп не погодився з цим рішенням та подав апеляцію.