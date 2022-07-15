Народному депутату України 9-го скликання Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та накладено арешт на його майно.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави нардепу Олексію Ковальову, підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору. Зазначається, що наразі депутата оголошено у розшук.

Окрім того, з метою забезпечення конфіскації майна було накладено арешт на корпоративні права належних Ковальову підприємств загальною вартістю майже 5 млн грн та грошові кошти на його банківських рахунках.

Під час досудового розслідування було встановлено, що з березня 2022 року підозрюваний постійно перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області. Нардеп публічно висловлював підтримку дій і рішень представників окупаційної влади. Він пропагував вирішення країною-агресором економічних питань суб’єктів сільського господарювання регіону.

За даними правоохоронців, підозрюваний обійняв адміністративну псевдопосаду у незаконно створеному окупаційною адміністрацією РФ органі – заступника голови “уряду Херсонської області”.

Нагадаємо, що партія “Слуга народу” назвала колаборантом народного депутата Олексія Ковальова, обраного у виборчому окрузі №186, та повідомила про його виключення з фракції “Слуг”.

У заяві йдеться про те, що 28 квітня стало відомо про добровільне перебування Ковальова на тимчасово окупованій території Херсонської області та про його зв’язки із російськими військовими. Вже тоді партія і фракція дійшли висновку про несумісність такої поведінки зі званням народного депутата і членством у фракції “Слуга народу”.