Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави нардепу Олексію Ковальову, підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору. Зазначається, що наразі депутата оголошено у розшук.
Окрім того, з метою забезпечення конфіскації майна було накладено арешт на корпоративні права належних Ковальову підприємств загальною вартістю майже 5 млн грн та грошові кошти на його банківських рахунках.
Під час досудового розслідування було встановлено, що з березня 2022 року підозрюваний постійно перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області. Нардеп публічно висловлював підтримку дій і рішень представників окупаційної влади. Він пропагував вирішення країною-агресором економічних питань суб’єктів сільського господарювання регіону.
За даними правоохоронців, підозрюваний обійняв адміністративну псевдопосаду у незаконно створеному окупаційною адміністрацією РФ органі – заступника голови “уряду Херсонської області”.
Нагадаємо, що партія “Слуга народу” назвала колаборантом народного депутата Олексія Ковальова, обраного у виборчому окрузі №186, та повідомила про його виключення з фракції “Слуг”.
У заяві йдеться про те, що 28 квітня стало відомо про добровільне перебування Ковальова на тимчасово окупованій території Херсонської області та про його зв’язки із російськими військовими. Вже тоді партія і фракція дійшли висновку про несумісність такої поведінки зі званням народного депутата і членством у фракції “Слуга народу”.
- Раніше повідомлялося, що народний депутат України 9-го скликання Олексій Ковальов у перші дні широкомасштабної війни виїхав на окуповану Росією Херсонщину. Пояснював це тим, що там є його бізнес, і в умовах захоплення територій його краще безпосередньо контролювати. Утім, обіцяв повернутися. Проте потім він розмістив допис, в якому описав зустріч із представником Кремля та наголосив: “Росія тут назавжди”.
- Відтак народний депутат України 9-го скликання Олексій Ковальов, який виїхав до Херсона в перші дні окупації задля “керування бізнесом”, став фігурантом кримінального провадження.