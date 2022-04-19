Десантники Збройних сил України знищили мотострілецький підрозділ збройних сил Російської Федерації з Томська. Його ліквідували разом з бойовими машинами.

Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ

Ворожу групу було розбито та знищено в районі інтенсивних боїв. Деяких з одного з підрозділу 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС РФ вдалося ідентифікувати по наявних документах.

Цей підрозділ брав участь в міжнародних навчаннях. На них військові завойовували призові місця. Одного з молодих офіцерів вдалося викрити по нарукавних знаках та погонах. Серед особистих речей під час огляду викрили ще молодшого сержанта Саккузиєва Кайрата Муханмадиєвича з Оренбурга.

“Саме фах снайпера, навідника-командира танку та закінчення інтенсивних курсів за програмою “виживання” при Вольському військовому інституті матеріального забезпечення йому вже ніколи не знадобляться”, — додали у повідомленні.