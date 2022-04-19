Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ
Ворожу групу було розбито та знищено в районі інтенсивних боїв. Деяких з одного з підрозділу 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС РФ вдалося ідентифікувати по наявних документах.
Цей підрозділ брав участь в міжнародних навчаннях. На них військові завойовували призові місця. Одного з молодих офіцерів вдалося викрити по нарукавних знаках та погонах. Серед особистих речей під час огляду викрили ще молодшого сержанта Саккузиєва Кайрата Муханмадиєвича з Оренбурга.
“Саме фах снайпера, навідника-командира танку та закінчення інтенсивних курсів за програмою “виживання” при Вольському військовому інституті матеріального забезпечення йому вже ніколи не знадобляться”, — додали у повідомленні.
- Нагадаємо, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про успішне відбиття ворожих атаки у Рубіжному та Попасній (Луганська область). За словами Гайдая, українські захисники вбили десятки російських загарбників.
- У місті Генічеськ, що на Херсонщині, яке тимчасово перебуває в російській окупації, колаборанти встановили пам’ятник російському революціонеру та лідеру більшовиків Володимиру Леніну.
- Також 18 квітня стало відомо, що місто Кремінна Луганської області, в яку вночі увірвалися війська РФ та до ранку тривали вуличні бої, захопили під контроль росіяни. Українські захисники продовжують чинити опір.