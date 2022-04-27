Десять компаній з Європи відкрили рахунки для оплати російського газу в рублях – Bloomberg

Про це повідомило видання Bloomberg.
Анонімне джерело, наближене до монополіста “Газпрому”, розповіло, що нові відключення від газопостачання відбудуться не раніше другої половини травня. Навіть попри відхиленння вимоги Кремля щодо оплати в рублях наступне припинення постачання Москва може здійснити лише під час наступних платежів.
У виданні додали, що необхідні рахунки для задоволення платіжних вимог Росії відкрили вже десять компаній. Раніше повідомлялося, що через неоплату в рублях від газопостачання відключили компанії “Булгаргаз” (Болгарія) та PGNiG (Польща).
Загалом РФ постачає газ до 23 країн Євросоюзу.
- Нагадаємо, припинення постачання російського газу не стало несподіванкою для уряду Болгарії. Прем’єр-міністр Кирил Петков назвав дії “Газпрому” шантажем, на який країна не піддасться.
- Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн відреагувала на заяву російської компанії “Газпром” щодо припинення постачань газу Польщі та Болгарії, назвавши це черговою спробою РФ використати газ як інструмент шантажу.
- Цьому передувало те, що у “Газпромі” заявили про тимчасове припинення постачання газу до Польщі та Болгарії. Такий крок викликав занепокоєння, що РФ спробує скоротити постачання газу й до інших країн Європи.