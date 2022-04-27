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Десять компаній з Європи відкрили рахунки для оплати російського газу в рублях – Bloomberg

Десять європейських компаній відкрили рублеві рахунки для оплати за російський газ. Вже чотири покупці здійснили оплату, хоча контрактом для таких цілей передбачено євро.

Середа, 27 квітня 2022, 15:24
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Про це повідомило видання Bloomberg.

Анонімне джерело, наближене до монополіста “Газпрому”, розповіло, що нові відключення від газопостачання відбудуться не раніше другої половини травня. Навіть попри відхиленння вимоги Кремля щодо оплати в рублях наступне припинення постачання Москва може здійснити лише під час наступних платежів.

У виданні додали, що необхідні рахунки для задоволення платіжних вимог Росії відкрили вже десять компаній. Раніше повідомлялося, що через неоплату в рублях від газопостачання відключили компанії “Булгаргаз” (Болгарія) та PGNiG (Польща).

Загалом РФ постачає газ до 23 країн Євросоюзу.

Теги: агресія Росії, агресія РФ, Болгарія, газопостачання, Газпром, Польща, російський газ, російський рубль

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