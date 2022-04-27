Десять компаній з Європи відкрили рахунки для оплати російського газу в рублях – Bloomberg

Десять європейських компаній відкрили рублеві рахунки для оплати за російський газ. Вже чотири покупці здійснили оплату, хоча контрактом для таких цілей передбачено євро.

Про це повідомило видання Bloomberg.

Анонімне джерело, наближене до монополіста “Газпрому”, розповіло, що нові відключення від газопостачання відбудуться не раніше другої половини травня. Навіть попри відхиленння вимоги Кремля щодо оплати в рублях наступне припинення постачання Москва може здійснити лише під час наступних платежів.

У виданні додали, що необхідні рахунки для задоволення платіжних вимог Росії відкрили вже десять компаній. Раніше повідомлялося, що через неоплату в рублях від газопостачання відключили компанії “Булгаргаз” (Болгарія) та PGNiG (Польща).

Загалом РФ постачає газ до 23 країн Євросоюзу.