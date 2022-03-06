Станом на 5 березня противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Миколаїв, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створення сухопутного коридору з ТОТ АР Крим. Російські війська продовжують зазнавати втрат техніки та особового складу.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Наголошується, що до авіаційних ударів по об’єктах у Київській та Житомирській областях залучались літаки Су-35С, Су-34, Су-25 з аеродромів на території РБ.

За наявними даними, після перегрупування, підрозділи Східного воєнного округу та Повітряно-Десантних Військ ЗС РФ, що зазнали значних втрат у районі аеропорту Гостомель, передислоковують підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії у напрямку н.п. Білогородка. Ворог не полишає спроб виходу на південно-західні околиці Києва.

У напрямку Козельця зафіксовано переміщення до 100 одиниць озброєння і військової техніки, зокрема ТОС-1 “Буратіно”.

Здійснюється висування підрозділів 6-ї загальновійськової армії та 1 танкової армії Західного воєнного округу для проведення наступу на Чернігів та Ніжин.

На Слобожанському напрямку угруповання військ Західного ВО силами до 23 БТГр зі складу 1 танкової армії та 20 загальновійськової армії, 14 армійського корпусу Північного флоту ЗС РФ після чисельних втрат здійснює перегрупування, з метою поновлення наступу в напрямках на Лубни, Полтаву та Харків.

За наявною інформацією окупант має намір захопити ще один важливий інфраструктурний об’єкт – дамбу Канівської ГЕС.

На Донецькому напрямку противник намагається продовжити наступальні дії на напрямку Дніпро та Запоріжжя.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог намагається розвинути наступ у напрямку на Ізюм. Зупинений по р. Сіверський Донець.

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати місто Маріуполь, здійснювати артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури міста.

На Миколаївському напрямку до трьох БТГр 7-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-Десантних Військ протягом дня вели наступальні дії у напрямку на місто Миколаїв, але зазнали значних втрат. Успіху ворог не досяг.

На Південно-бузькому та Бессарабському напрямках підрозділи оперативної групи російських військ у зоні безпеки самопроголошеної ПМР перебувають у підвищеній ступені бойової готовності. Морально-психологічний стан особового складу на низькому рівні. Більшість військовослужбовців не бажають брати участь у бойових діях на території України. Водночас “голова” самопроголошеної ПМР Красносельський поки виключає можливість залучення підрозділів “ЗС ПМР” у війні Росії проти України.

Протягом доби завдавати суттєвих втрат особовому складу та техніці окупаційних військ: збито 4 вертольоти, 5 літаків та 1 БПЛА, здійснено кілька авіаційних нальотів на колони техніки противника, втрати уточнюються.

Ворог продовжує кидати свою техніку – тільки одна з бригад ЗС України захопила та використовує для своїх потреб близько 30 одиниць різноманітних ББМ, автомобілів і танків.