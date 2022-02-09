«Десята пташка в Україні» – США доправили нову партію озброєння

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков у Twitter.
“Сьогодні “день відкритих дверей” в аеропорту “Бориспіль”! Відразу за 9-м птахом зі США прилетів 10-й птах. Ще понад 80 тонн боєприпасів для ЗСУ”, – зазначив міністр.
Today is an «open day» at Boryspil airport! 🙂 Right behind after the 9th bird from the United States, the 10th bird flew. More than 80 tons of ammo for the @ArmedForcesUkr yet! 🇺🇦🤝🇺🇸 @SecDef @DeptofDefense @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/eUK9OQk22i
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022
Раніше до аеропорту прилетів дев’ятий літак із військовою допомогою від США, він привіз понад 80 тонн набоїв для ЗСУ.
Загалом, 9 лютого “Бориспіль” прийняв три авіавантажі воєнної допомоги для ЗСУ від союзників України.
Це вже десята партія військової допомоги Україні, котру президент США Джо Байден затвердив у грудні 2021 року. Наприкінці 2021 року США схвалили виділення Україні додаткової допомоги. Уряд вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів. Загалом США передали Україні військової допомоги на понад 2,7 мільярда доларів із 2014 року.
- Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки розширили до 300 млн доларів допомогу Збройним Силам України на 2022 рік.
- 22 січня до України надійшла перша частина військової допомоги від США. Цей вантаж містить близько 90 тонн летальної зброї.
- 25 січня прибув новий військовий вантаж із комплексами Javelin від США на суму $200 мільйонів.
- 5 лютого до України прибув ще один літак із військовою допомогою від США. Для Збройних Сил України надіслали 86 тонн боєприпасів.
- Окрім цього, США мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17 для підтримки обороноздатності української армії.