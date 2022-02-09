«Десята пташка в Україні» – США доправили нову партію озброєння

9 лютого в Україну прибув новий військовий вантаж із партією боєприпасів у межах воєнно-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Для Збройних Сил України надіслали понад 80 тонн боєприпасів.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков у Twitter.

“Сьогодні “день відкритих дверей” в аеропорту “Бориспіль”! Відразу за 9-м птахом зі США прилетів 10-й птах. Ще понад 80 тонн боєприпасів для ЗСУ”, – зазначив міністр.

Today is an «open day» at Boryspil airport! 🙂 Right behind after the 9th bird from the United States, the 10th bird flew. More than 80 tons of ammo for the @ArmedForcesUkr yet! 🇺🇦🤝🇺🇸 @SecDef @DeptofDefense @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/eUK9OQk22i — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

Раніше до аеропорту прилетів дев’ятий літак із військовою допомогою від США, він привіз понад 80 тонн набоїв для ЗСУ.

Загалом, 9 лютого “Бориспіль” прийняв три авіавантажі воєнної допомоги для ЗСУ від союзників України.

Це вже десята партія військової допомоги Україні, котру президент США Джо Байден затвердив у грудні 2021 року. Наприкінці 2021 року США схвалили виділення Україні додаткової допомоги. Уряд вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів. Загалом США передали Україні військової допомоги на понад 2,7 мільярда доларів із 2014 року.