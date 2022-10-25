Група з 30 лібералів Палати представників закликала президента США Джо Байдена різко змінити свою стратегію щодо війни в Україні та продовжити прямі переговори з Росією. Це вперше члени партії Байдена підштовхнули його змінити свій підхід до України.

Про це повідомляє The Washington Post.

Відповідний лист група лібералів-демократів надіслала до Білого дому 24 жовтня. Цей лист може посилити тиск на Байдена, який підтримує Україну, в той час, коли США стоять на порозі потенційно важкої зими, а республіканці пригрозили скоротити допомогу Києву у випадку своєї більшості у Конгресі.

У листі 30 демократів на чолі з конгресменкою Прамілою Джаяпал – головою Прогресивної групи Конгресу – закликають Байдена поєднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, з “проактивним дипломатичним поштовхом, таким чином подвоюючи зусилля для пошуку реалістичних рамок для припинення вогню”.

Демократи особливо стурбовані тим, що Сполучені Штати не ведуть регулярний діалог з Росією, щоб покласти край російсько-українській війні. Адміністрація Байдена була категоричною у свої позиції, що Київ сам повинен вирішити, коли вести перемовини з Москвою, а українці, як вільний народ, мають вирішувати свою долю.

Однак низка демократів не підтримали лист лібералів, що змусило Джаяпалу згодом опублікувати заяву з поясненням своїх вимог у листі. У своїх поясненнях Джаяпала наголосила, що вони продовжують підтримувати Україну та зобов’язання Байдена забезпечити представництво України в будь-яких дискусіях про її майбутнє.

“Дозвольте мені прояснити: ми об’єднані як демократи в нашому однозначному зобов’язанні підтримувати Україну в її боротьбі за її демократію та свободу перед обличчям незаконного та обурливого російського вторгнення. Дипломатія є важливим інструментом, який може врятувати життя, але це лише один інструмент”, – сказала вона.

Деякі експерти вважають, що Росія буде вести переговори щодо України лише зі Сполученими Штатами. Тому деякі законодавці наголосили, що потрібно використати цю можливість, зауваживши, що альтернативою перемовин є “затяжна війна з супутніми їй фактами та катастрофічними, невідомими ризиками”.

Законодавці також пригадали слова Байдена, який сказав, що врешті-решт врегулювати ситуацію доведеться шляхом перемовин. При цьому, коли повинні відбутись ці перемовини Байден не уточнив.

“Нічого про Україну без України. Це їхня територія. Я не збираюся вказувати їм, що вони повинні, а що не повинні робити. Але мені здається, що в якийсь момент тут доведеться досягти врегулювання шляхом переговорів. І якими будуть наслідки, я не знаю”, – сказав Байден у червні цього року.

Ліберал-демократи зазначають, що катастрофічні наслідки війни дедалі більше відчуваються далеко за межами України, зокрема у США, де підвищились ціни на газ, пшеницю, добриво, паливо. Окрім цього лібералів турбують погрози Москви щодо застосування ядерної зброї.

Речник Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на лист законодавців, сказав, що адміністрація “цінує їхню дуже серйозну стурбованість”, але повторив, що українці мають бути головними у будь-яких дипломатичних ініціативах.

“Ми не будемо вести розмови з російським керівництвом без представників України. Містер Зеленський має визначати — оскільки це його країна — як виглядає успіх і коли вести переговори”, — сказав Кірбі під час брифінгу з журналістами

Він додав, що “ми всі б хотіли, аби ця війна закінчилась сьогодні”.

“І, відверто кажучи, вона могла б закінчитися сьогодні, якби пан Путін вчинив правильно і вивів свої війська”, – сказав Кірбі.

Демократи докладають зусиль, щоб диференціювати себе від республіканців, які також кидають виклик підходу Байдена щодо України. Деякі консерватори зараз ставлять під сумнів допомогу США Україні через її вартість і, в деяких випадках, висловлюють явну симпатію до президента Росії Володимира Путіна.

“Ми не плекаємо ілюзій щодо труднощів, пов’язаних із залученням Росії, враховуючи її обурливе та незаконне вторгнення в Україну. Якщо є спосіб покласти край війні, зберігаючи вільну та незалежну Україну, Америка зобов’язана скористатися всіма дипломатичними шляхами, щоб підтримати таке рішення, яке буде прийнятним для народу України”, – йдеться у листі демократів.

Лист підписали деякі з найвідоміших і найвідвертіших ліберальних демократів у Конгресі, зокрема Джеймі Раскін (Мерленд), Александрія Окасіо-Кортез (Нью-Йорк), Корі Буш (Міссурі), Ро Ханна (Каліфорнія) та Ільхан Омар (Міннесота).

На даний час їхня позиція залишається меншістю в Демократичній партії, яка переважною більшістю голосів підтримала засудження Байденом Росії та його лідерство у створенні глобальної коаліції для масової підтримки України.

Навіть не всі члени Прогресивної групи Конгресу приєдналися до заклику змінити стратегію. Представник Рубен Галлего (Аризона) зазначив, що підтримує надання Україні достатньої допомоги та зброї, щоб повністю виграти війну.

“Як закінчити війну? Перемагай швидко. Як швидко виграти? Даючи Україні зброю, щоб перемогти Росію”, – написав Галлего у Twitter.

Заклик лібералів до зміни стратегії стався на тлі найзначніших американсько-російських дипломатичних контактів за останній час, коли міністр оборони Ллойд Остін нещодавно розмовляв зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу вперше за кілька місяців. На прохання Шойгу вони розмовляли телефоном 21 та 24 жовтня.

Поки що помічники Байдена відкидають ідею підштовхувати Україну за стіл переговорів, кажучи, що це питання принципу, щоб нації самі вирішували свою долю. Вони кажуть, що не знають, як виглядає кінець війни і коли це може статися, наполягаючи, що це залежить від Києва.

Але все більше законодавців і експертів із зовнішньої політики заперечують цю позицію, стверджуючи, що Росія не сприйме жодних переговорів серйозно, якщо Сполучені Штати не будуть за столом переговорів, враховуючи їх лідерство на Заході та інвестиції у військові зусилля України.

Підписанти листа зазначили, що на даний час вони все ще підтримуватимуть пакети допомоги Україні, але залишається незрозумілим, чи продовжуватиметься це, якщо Байден незабаром не піде на дипломатичний шлях.

“Ми згодні з думкою адміністрації, що Америка не може тиснути на уряд України щодо суверенних рішень. Але як законодавці, відповідальні за витрати десятків мільярдів доларів платників податків США на військову допомогу в конфлікті, ми вважаємо, що така участь у цій війні також створює відповідальність для Сполучених Штатів серйозно вивчити всі можливі шляхи”, — йдеться у листі.