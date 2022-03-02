Про це повідомляє Reuters.
Наразі 70 японців, 50 з яких бійці японських сил самооборони та два ветерани Французького іноземного легіону.
У посольстві Японії в Україні зауважили, що прийматимуть лише громадян, які мають досвід у японських військових силах або тих, хто пройшов спеціальну підготовку.
Про створення Інтернаціонального легіону, який залучає іноземців, які забажали боронити незалежність та суверенітет, оголосив 28 лютого Президент України Володимир Зеленський.
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- Раніше етнічна українка та республіканка у конгресі США Вікторія Спарц закликала американських чиновників до посиленої підтримки України на тлі російської агресії.