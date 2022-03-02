Десятки громадян Японії надсилають заявки на приєднання до нещодавно створеного «Інтернаціонального легіону».

Про це повідомляє Reuters.

Наразі 70 японців, 50 з яких бійці японських сил самооборони та два ветерани Французького іноземного легіону.

У посольстві Японії в Україні зауважили, що прийматимуть лише громадян, які мають досвід у японських військових силах або тих, хто пройшов спеціальну підготовку.

Про створення Інтернаціонального легіону, який залучає іноземців, які забажали боронити незалежність та суверенітет, оголосив 28 лютого Президент України Володимир Зеленський.