По це повідомила телерадіокомпанія CNN.

Сильні дощі викликали серйозні повені та смертельні зсуви по всьому штату за останні чотири дні. Річки вийшли з берегів, мости й дороги знесені – в деяких випадках були відрізані цілі міста і села.

За даними чиновників, щонайменше 46 людей загинули в північному штаті Уттаракханд, ще 27 тіл знайшли в південному штаті Керала.

У неділю, 17 жовтня, міністр штату Керала Пінараї Віджаян заявив, що тисячі людей були евакуйовані і у всьому штаті створено понад 100 тимчасових таборів для постраждалих.