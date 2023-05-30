Щонайменше 34 солдати миротворчої місії НАТО в Косово отримали поранення під час сутичок з протестувальниками на півночі країни.

Джерело: CNN

Минулого тижня напруга зросла після приходу на посади етнічно албанських мерів на півночі Косово, де більшість населення складають серби Косово, після квітневих виборів, які серби Косово бойкотували.

Сили НАТО в Косово (KFOR) заявили, що нещодавні події спонукали їх збільшити свою присутність на півночі Косово в понеділок вранці, що пізніше переросло в насильство.

Міністерство оборони Італії повідомило, що 14 миротворців KFOR отримали поранення, коли протестувальники кидали “коктейлі Молотова з цвяхами, петардами та камінням”.

За даними міністерства оборони Італії, серед постраждалих миротворців також були угорські та молдавські солдати.

“Італійський та угорський контингент KFOR піддавалися неспровокованим атакам і отримали травми з переломами та опіками внаслідок вибуху запалювальних пристроїв”, — йдеться в повідомленні, додаючи, що медичні підрозділи KFOR надали допомогу солдатам.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні висловила співчуття італійським солдатам KFOR, постраждалим під час сутичок, додавши у заяві: “Те, що відбувається, є абсолютно неприйнятним і безвідповідальним. Ми не потерпимо подальших нападів на KFOR”.

Тим часом Неманья Старович, державний секретар Міністерства оборони Сербії, запропонував іншу версію подій, ніж ту, яку окреслили країни НАТО. Він сказав, що “багато” протестувальників отримали поранення під час зіткнень, і звинуватив KFOR у використанні світлових гранат, коли “мирні” протестувальники “вирішили розійтися і продовжити протест завтра вранці”.

Косово, яке складається переважно з етнічних албанців, здобуло незалежність від Сербії в 2008 році. Але Сербія все ще вважає Косово невіддільною частиною своєї території, як і серби, що живуть на півночі Косово.

НАТО має війська, розміщені в Косово для підтримки миру, через що між Сербією та Косово часто спалахує напруженість.

Прем’єр-міністр Сербії Ана Брнабич назвала посилення присутності KFOR на півночі Косова в понеділок “запізнілим” і сказала, що “завданням цієї міжнародної місії було захистити інтереси та мир людей у Косово та Метохії, а не узурпаторів”.

Брнабич сказала, що ситуація в Косово і Метохії є “напруженою і важкою”, і сказала: “Ніколи не було так складно”. Вона також висловила “вдячність сербам у провінції за те, що вони зберігають спокій і утримуються від насильства”.

Тим часом посол Сполучених Штатів у Косово Джефф Ховенір засудив “насильницькі дії” протестувальників, посилаючись на використання вибухівки.

Посол Європейського Союзу в Косово Томаш Шуньог також засудив дії протестувальників, посилаючись на пошкодження транспортних засобів ЗМІ.