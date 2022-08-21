21 серпня, у Празі, в річницю введення військ СРСР до Чехословаччини 1968 року, відбудеться благодійний концерт на підтримку української армії під назвою NeverMore 68.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Чехії.

“У Празі перед Промисловим палацом відбудеться благодійний концерт під назвою NeverMore 68, який проведе паралель між окупацією Чехословаччини у серпні 1968 року та російським вторгненням в Україну у 2022 році”, – ідеться у повідомленні.

Водночас головною зіркою концерту запрошено український інді-рок гурт Brunettes Shoot Blondes, члени якого вступили до лав тероборони.

У пресслужбі також зауважили, що у ці дні на благодійний рахунок посольства на підтримку української армії надходять десятки платежів від чеських друзів на суму 1968 року крон.

Довідка. Вторгнення у Чехословаччину (Операція “Дунай”, окупація Чехословаччини) (21 серпня — 11 вересня 1968) — вторгнення військ СРСР та країн-сателітів, членів країн-членів Варшавського договору (окрім Соціалістичної Республіки Румунія) до Чехословацької Соціалістичної Республіки, повалення чехословацького уряду та окупація країни з метою припинення реформ Празької весни. За офіційною радянською версією — для ліквідації загрози виходу ЧССР з “соціалістичного табору” та військового союзу з СРСР.

У Празі та інших містах відбулися протести, які переросли в заворушення. Жертвами сутичок стало понад 100 людей.

Придушення “празької весни” підсилило розчарування багатьох представників західних лівих теорією марксизму-ленінізму і сприяло зростанню ідей “єврокомунізму” серед керівництва і членів західних комуністичних партій — що згодом привело до розколу в деяких із них.

До 50-річчя Празької весни парламент Чехії визнав, що вторгнення військ п’яти держав – членів Варшавського договору в серпні 1968 року в Чехословаччину було актом нападу та подальшою окупацією.