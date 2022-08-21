Про це повідомляє пресслужба посольства України в Чехії.
“У Празі перед Промисловим палацом відбудеться благодійний концерт під назвою NeverMore 68, який проведе паралель між окупацією Чехословаччини у серпні 1968 року та російським вторгненням в Україну у 2022 році”, – ідеться у повідомленні.
Водночас головною зіркою концерту запрошено український інді-рок гурт Brunettes Shoot Blondes, члени якого вступили до лав тероборони.
У пресслужбі також зауважили, що у ці дні на благодійний рахунок посольства на підтримку української армії надходять десятки платежів від чеських друзів на суму 1968 року крон.
Довідка. Вторгнення у Чехословаччину (Операція “Дунай”, окупація Чехословаччини) (21 серпня — 11 вересня 1968) — вторгнення військ СРСР та країн-сателітів, членів країн-членів Варшавського договору (окрім Соціалістичної Республіки Румунія) до Чехословацької Соціалістичної Республіки, повалення чехословацького уряду та окупація країни з метою припинення реформ Празької весни. За офіційною радянською версією — для ліквідації загрози виходу ЧССР з “соціалістичного табору” та військового союзу з СРСР.
У Празі та інших містах відбулися протести, які переросли в заворушення. Жертвами сутичок стало понад 100 людей.
Придушення “празької весни” підсилило розчарування багатьох представників західних лівих теорією марксизму-ленінізму і сприяло зростанню ідей “єврокомунізму” серед керівництва і членів західних комуністичних партій — що згодом привело до розколу в деяких із них.
До 50-річчя Празької весни парламент Чехії визнав, що вторгнення військ п’яти держав – членів Варшавського договору в серпні 1968 року в Чехословаччину було актом нападу та подальшою окупацією.
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