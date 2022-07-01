Оскільки російські військові продовжують завдавати ударів по Україні ракетами та іншою летальною зброєю, західні країни частково відповіли санкціями на оборонну промисловість Росії. Проте аналіз британської агенції Reuters показав, що десятки керівників російських оборонних компаній не потрапили під санкції Сполучених Штатів, Європейського Союзу або Сполученого Королівства.

Про це йдеться у відповідному дослідженні.

Серед збройових магнатів, які не потрапили під санкції жодного з цих трьох органів, є Алан Лушников, найбільший акціонер АТ “Концерн Калашников”, оригінального виробника відомого автомата АК-47. Лушніков володіє 75% акцій фірми, згідно з останніми документами, перевіреними Reuters.

Сама компанія потрапила під санкції Сполучених Штатів у 2014 році, коли Росія вторглася та анексувала український півострів Крим. Цього року ЄС і Велика Британія запровадили власні санкції проти концерну “Калашников”.

Така ж картина з концерном “Алмаз-Антей”, московським оборонним підприємством, яке спеціалізується на ракетах і зенітних системах. Компанія потрапила під санкції США, ЄС і Великобританії, але генеральний директор Ян Новіков не поніс покарання.

Висновки Reuters зроблені після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що поточних санкцій Заходу проти Росії “недостатньо”, оскільки російські війська досягають успіхів у своєму нападі на східні регіони України.

Як і заборони щодо інших російських компаній, санкції проти збройових компаній мають на меті перешкодити їхній можливості продавати іноземним клієнтам. Ці штрафи обмежують їхній доступ до імпортних компонентів і загалом роблять виробництво зброї дорожчим і трудомістким. Накладення санкцій на людей, які стоять за цими фірмами, йде ще далі, щоби зробити біль особистим.

Також, за даними агенції, під санкції не потрапив завод імені Дегтярьова (ZDEGI.MM), підприємство в 165 милях на північний схід від Москви, яке виробляє протитанкові кулемети та авіаційне озброєння, яке продається російським військовим.

Не потрапив під санкції і Климовський спеціалізований боєприпасний завод, де виробляють “всесвітньо відомі патрони” для пістолетів і автоматів Калашникова.

Один із тих керівників, який нещодавно мав потрапити під санкції, Володимир Артяков, десятиліттями відіграє ключову роль у російській збройовій промисловості та є керівником № 2 у “Ростеху”, військово-промисловому гіганті із сотнями дочірніх компаній, у яких працює понад півмільйона людей, згідно з даними. Артяков також є головою щонайменше п’яти російських збройових фірм, серед яких АТ “Вертольоти Росії”, яке будує кілька лінійок військових вертольотів, зокрема Ка-52 “Алігатор”.

Санкції наклали зокрема на ПАТ “Туполєв”, виробника винищувачів, таких як бомбардувальник Ту-22М3. Українські військові заявляли, що бомбардувальники Ту-22М3 відповідальні за ракетний удар по торговельному центру в Кременчуці в понеділок, унаслідок якого загинули щонайменше 18 людей і близько 60 отримали поранення.

Також ПАТ “Туполєв” і ще одна фірма зі списку Reuters, АТ “ВНІІ “Сигнал”, не потрапили під санкції ні ЄС, ні Великобританії. ВАТ “ВНІІ “Сигнал” є виробником механічних і навігаційних систем, які оснащені російськими військовими танками та деякими з найсучасніших ракетних систем країни.

Водночас російська фірма АТ “Науково-виробнича корпорація “Конструкторське бюро машинобудування”, відома як КБМ, була основним виробником ракет “Точка-У”, згідно з базою даних армії США світової військової техніки. Ні Вашингтон, ні Брюссель, ні Лондон не застосовували санкцій до генерального директора КБМ Сергія Пітікова.

Три західні союзники України також “помилували” Олександра Денисова, генерального директора НВО “Високоточні системи”, материнської компанії КБМ. High Precision Systems контролює виробництво широкого спектра ракет, артилерії, гранатометів і кулеметів, які використовуються російськими військами та оснащені військовими гелікоптерами, літаками, танками та військовими кораблями.

Слід зауважити, що “Ураган” виробляє ВАТ “Науково-виробниче об’єднання “Сплав”, російська фірма, чиї системи продавалися за кордоном, зокрема в Індію. Компанія була під санкціями Сполучених Штатів, але не Великої Британії чи ЄС. Його гендиректор Олександр Смирнов уникнув санкцій.

Приблизно те ж саме стосується материнської компанії “Сплаву” — НПК “Техмаш”. Сполучені Штати та ЄС наклали санкції на фірму, а Велика Британія – ні. Генеральний директор “Техмашу” Олександр Кочкін не потрапляв під приціл ні американської, ні європейської влади.

Однією з найвідоміших російських компаній, що уникли західних санкцій, є VSMPO-AVISMA Corp, яка є найбільшим у світі постачальником титану. 25% її акцій належить “Ростеху”.

Це ставить західних чиновників у скрутне становище, сказав Річард Конноллі, директор Eastern Advisory Group, британської консалтингової компанії, яка консультує уряди та бізнес із питань російської економіки та її оборонної промисловості. Запровадження санкцій щодо VSMPO-AVISMA призвело б до обмеження її прибуткової експортної торгівлі, але це також змусило б великих гравців світової авіації змінити постачальників або ризикувати санкціями.