Згідно з зображеннями нових супутникових знімків Capella Space, по військовому понтонному мосту через річку Прип’ять біля українсько-білоруського кордону перемістили довгу колону техніки.

Про це інформує американський телеканал CNN.

На знімках, зроблених у четвер о 21:57 за київським часом, видно, як машини вишикувалися на південному березі Прип’яті.

Це місце знаходиться в глибині Палієського державного радіоекологічного заповідника, який є частиною великої Чорнобильської зони відчуження.

За милю від місця розташування колони та понтонного мосту біля покинутого села Довляди, Білорусь, десятки інших транспортних засобів вибудовуються в колони.

Дорога з Довляд проходить через український кордон до Прип’яті та до пошкодженого Чорнобильського ядерного реактора.