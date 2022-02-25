Про це інформує американський телеканал CNN.
На знімках, зроблених у четвер о 21:57 за київським часом, видно, як машини вишикувалися на південному березі Прип’яті.
Це місце знаходиться в глибині Палієського державного радіоекологічного заповідника, який є частиною великої Чорнобильської зони відчуження.
За милю від місця розташування колони та понтонного мосту біля покинутого села Довляди, Білорусь, десятки інших транспортних засобів вибудовуються в колони.
Дорога з Довляд проходить через український кордон до Прип’яті та до пошкодженого Чорнобильського ядерного реактора.
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- Фахівці зі зброї вважають, що залишки російських боєприпасів на сході України свідчать про можливе використання касетних боєприпасів. Їх використання заборонено більшістю країн.
- Нагадаємо, В Україні за добу загинуло 800 одиниць живої сили окупаційних військ Російської Федерації.