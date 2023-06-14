Джерело: CNN
З кінця минулого тижня Біпарджой летить через північно-східну частину Аравійського моря, прямуючи до південного Пакистану та західної Індії, зі швидкістю вітру 160 км/год.
За даними Індійського метеорологічного департаменту, вихід на сушу очікується в четвер у другій половині дня за місцевим часом, що призведе до потрійної загрози сильних дощів, руйнівних вітрів і прибережних штормових хвиль у всьому регіоні.
Десятки тисяч людей евакуювали: Індія та Пакистан готуються до циклону Біпарджой // 3 фото
У пакистанській провінції Сінд почалася масова евакуація, за даними місцевої влади, близько 60 000 людей відправили до тимчасових притулків. Стовпи пилу поглинули деякі частини провінції, погіршуючи видимість і ускладнюючи дихання.
“Такого вітру в своєму селі я ще в житті не бачила. Люди дуже бояться”, – сказала Ліла Рам Колі, жителька Сінда з району Бадін.
Столиця провінції Карачі – найбільше місто Пакистану з населенням 22 мільйони – закрила торгові центри та підприємства вздовж узбережжя.
В індійському штаті Ґуджарат близько 21 000 людей були евакуйовані з прибережних районів, за словами уповноваженого штату з надання допомоги Алока Кумара.
Дослідження, опубліковане в 2021 році дослідниками Шеньчженського інституту метеорологічних інновацій і Китайського університету Гонконгу показало, що тропічні циклони в Азії можуть мати подвійну руйнівну силу через кліматичну кризу, яку спричинили люди.
Того року тропічний циклон Тауктае, один із найсильніших штормів в історії, обрушився на західне узбережжя Індії, убивши щонайменше 26 людей у п’яти штатах.
Тропічні циклони є одними з найнебезпечніших природних катаклізмів. Згідно з даними Всесвітньої метеорологічної організації, за останні 50 років ці циклони призвели до майже 780 000 смертей і економічних збитків на суму близько 1,4 мільярда доларів США.
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