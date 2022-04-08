Російські загарбники завдали удару "Точкою У" по залізничному вокзалу Краматорська (Донецька область). У момент обстрілу на вокзалі знаходились тисячі людей, які намагаються евакуюватись із зони активних бойових дій.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Сьогодні, 8 квітня російські загарбники здійснили ракетний обстріл залізничного вокзалу в Краматорську. За словами Павла Кириленка, удар було завдано “Точкою У”.

“Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України”, – наголосив очільник Донецької ОВА.

Він додав, що росіяни добре розуміли, куди цілять і яку мету переслідують, адже вони хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей, намагаються знищити все українське.

Він додав, що наразі на місці обстрілу працюють поліція та рятувальники.

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що внаслідок ракетного удару на вокзалі Краматорська було вбито понад 30 людей. Ще понад 100 отримали різноманітні поранення.

“Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ”, – наголосили в “УЗ”.

Нагадаємо що напередодні, 7 квітня, російські війська завдали авіаудару по залізничних коліях біля станції Барвінкове, що на Донеччині. В результаті майже 500 евакуйованих мешканців Луганщини застрягли на вокзалі.

Зреагував на обстріл залізничного вокзалу Краматорська президент України Володимир Зеленський. Він підтвердив, що окупанти завдали удар “Точкою У” по вокзалу, де перебувало тисячі мирних українців.

“Близько 30 загиблих, близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поліція та рятувальники вже на місці. Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться”, – написав український лідер.

За оновленою інформацією від Павла Кириленка, станом на 13:00 унаслідок обстрілу залізничного вокзалу Краматорська загинуло 39 людей, серед них 4 – діти. Ще 87 травмовані, додав Кириленко наголосивши, що серед поранених багато у тяжкому стані.