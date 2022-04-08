Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Сьогодні, 8 квітня російські загарбники здійснили ракетний обстріл залізничного вокзалу у Краматорську. За словами Павла Кириленка, удар було завдано з касетних Іскандерів.
“Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України”, – наголосив очільник Донецької ОВА.
Він додав, що росіяни добре розуміли, куди цілять і яку мету переслідують, адже вони хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей, намагаються знищити все українське.
Він додав, що наразі на місці обстрілу працюють поліція та рятувальники.
В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що унаслідок ракетного удару на вокзалі Краматорська було вбито 30 людей. Ще понад 100 отримали різноманітні поранення.
“Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ”, – наголосили в “УЗ”.
Нагадаємо що напередодні, 7 квітня, російські війська нанесли авіаудар по залізничних коліях біля станції Барвінкове, що на Донеччині. В результаті майже 500 евакуйованих мешканців Луганщини застрягли на вокзалі.
- Ракетні обстріли вокзалів розпочались після того, як українська влада закликала мешканців Луганщини та Донеччини евакуюватись до більш безпечних регіонів України.