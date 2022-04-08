Російські загарбники завдали удар касетним Іскандером по залізничному вокзалу Краматорська (Донецька область). В момент обстрілу на вокзалі знаходилось тисячі людей, які намагаються евакуюватись з зони активних бойових дій.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Сьогодні, 8 квітня російські загарбники здійснили ракетний обстріл залізничного вокзалу у Краматорську. За словами Павла Кириленка, удар було завдано з касетних Іскандерів.

“Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України”, – наголосив очільник Донецької ОВА.

Він додав, що росіяни добре розуміли, куди цілять і яку мету переслідують, адже вони хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей, намагаються знищити все українське.

Він додав, що наразі на місці обстрілу працюють поліція та рятувальники.

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що унаслідок ракетного удару на вокзалі Краматорська було вбито 30 людей. Ще понад 100 отримали різноманітні поранення.

“Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ”, – наголосили в “УЗ”.

Нагадаємо що напередодні, 7 квітня, російські війська нанесли авіаудар по залізничних коліях біля станції Барвінкове, що на Донеччині. В результаті майже 500 евакуйованих мешканців Луганщини застрягли на вокзалі.