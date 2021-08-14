Десятки жертв й зниклих безвісти: Туреччину накрили потужні повені

#Букви розібралися у хронології подій та причинах стихійного лиха.

В середу, 11 серпня північні провінції Туреччини, що розташовані на чорноморському узбережжі країни, накрили потужні повені. Найбільше від стихії постраждала провінція Кастамону – регіон, що знаходиться на півдні від тимчасово окупованого Криму, інформує міжнародне агентство Reuters. Там загинули щонайменше 36 людей.

“Це безпрецедентна ситуація. Немає електропостачання. Мобільні телефони відключені. Не було зв’язку. Неможливо було отримувати новини… Моя тітка зникла. Зник її чоловік. Зникли її онуки-близнята”, – повідомив 42-річний місцевий житель Ільяс Калабалік.

Команди рятувальників здійснюють моніторинг будівель. Відтак, кількість загиблих може зрости. За процесом пошуків з тривогою стежать родичі зниклих безвісти.

Також, Reuters повідомляє, що в одному з селищ неподалік Бозкурта (невеличке місто на узбережжі Чорного моря в провінції Кастамону) менш як за 3 дні випало 45 см опадів.

“Це було жахливо. Я не можу забути гавкіт собаки зі щенятами”, – каже місцева мешканка Рейтер Еліф.

“Ми працювали в нашій текстильній майстерні та в цей момент відключили електроенергію. Потім ми помітили, що вийшла з ладу гребля гідроелектростанції. Ми вийшли з фабрики та почали бігти, щоб врятуватись. Вода швидко накрила Бозкурт. Щонайменше 60-70 осіб, яких я знала, все ще вважаються безвісти зниклими. Це мої рідні, сусіди та колеги. У нас багато жертв”, – каже 42-річна Еміне Ренклер.

ВВС повідомляє, що президент Туреччини Реджеп Ердоган здійснив візит до Кастамону в п’ятницю. Зокрема, очільник держави відвідав похорони жертв повеней.

“Ми зробимо все можливе, як держава – швидко, як можемо. Ми не можемо повернути громадян, яких втратили, але держава має можливості, щоб компенсувати збитки та шкоду близьким загиблих”,- сказав Ердоган.

Як повідомляє місцеве видання Basnews, повені також зачепили Улуський округ, провінції Сіноп, зокрема райони Пінарбаши та Аянкик, Аздавай, Інеболу, Бозкурт та Глобус. До ліквідації наслідків тільки в Сінопі та Кастамону залучили майже 5 тисяч рятувальників, понад тисячу одиниць автомобільного транспорту та 19 гвинтокрилів.

Турецьке відділення CNN повідомляє, що мешканець міста Бартин, що знаходиться на півночі Туреччини, Мустафа Кемаль Юнал під час сильної зливи забрався на дах власного дому. Вода за лічені години дійшла до вікна першого поверху.

“Ми з дружиною стояли на даху будинку та молили Аллаха, щоб вціліти. У нас був тільки хліб з собою. Так продовжувалось цілий день, доки після руйнування мостів вода не почала відходити. Після цього ми ще день не могли вийти з дому, адже вхід заблокувало сміття товщиною майже 3 метри. В момент найбільшого відчаю, я думками вже попрощався з дружиною, з якою прожив 50 років”,- каже чоловік.

Станом на 17:00 суботи, 14 червня, кількість жертв за повідомленнями турецького відділення Euronews, збільшилась до 51 людини – 43 в Кастамону, 7 – в Сінопі та одна людина в Бартині.

На цю мить евакуйовано 323 людини в Бартині, 925 – в Кастамону та 472 – в Сінопі. На ліквідацію наслідків служба надзвичайних ситуацій Туреччини виділила 20 мільйонів лір (близько 65 млн грн).

Причини повеней

Причиною повеней стали потужні зливи, які пройшли на півночі країни, повідомляє місцеве видання Basnews. Вони призвели до руйнування десятків будівель, блокування шляхів, зруйнованих мостів та пошкоджених автомобілів. Крім того, ускладнилось доставлення харчових продуктів до постраждалих регіонів.

Як повідомляє місцеве видання Cumhuriyet, за даними рятувальних служб Туреччини, тільки минулого року в країні сталося 177 повеней.

В липні на узбережжі Чорного моря вже були повені – в регіонах Різе та Артвін, внаслідок яких загинуло 6 осіб, десятки будівель були зруйновані, ще 1400 – пошкоджені.

Потужні повені в Туреччині та пожежі, які лише напередодні вдалося ліквідувати, пов’язують зі змінами клімату. Згідно з нещодавно опублікованим звітом ООН, до 2100 року мільйони людей, які мешкають в прибережних районах, будуть піддаватися небезпеці повеней.

Але з тим, що кліматичні зміни спровокували повені, не згоден професор факультету метеорології Стамбульського технічного університету Мідкат Кадиоглу. Як інформує місцеве видання Cumhuriyet, науковець заявив, що “зміни клімату стали “цапом-відбувалом” для пояснення таких катастроф, як повені або лісові пожежі”.

При цьому, він звертає увагу, що у прибережних регіонах з’являється дедалі більше поселень, внаслідок чого місцеві піддаються ризику стихійних лих, зокрема повеней.

В результаті випаровування через зміни клімату та підвищення температури відбувається прискорення колообігу води. Кадіоглу каже:

“Зміна клімату – це результат, а не причина. Воно не викликає повені, воно збільшує їх частоту та силу”.

Ще однією причиною повеней, як інформує місцеве видання Cumhuriyet, є масова вирубка лісу та лісові пожежі.

Представник палати інженерів-будівельників Джале Алель зазначає, що через 2 роки після пожеж в регіоні почались повені, внаслідок яких загинули двоє людей.

“Це є наслідком поганої захищеності дерев. В Ізмірі повені сталися через лісові пожежі та знищення дерев. Внаслідок цього, просто нічому було стримувати дощову воду, яка затопила цілі селища”,- каже Алель.

На думку професора факультету метеорології Стамбульського технічного університету Мідката Кадиоглу, вплив повеней можна мінімізувати, але для цього потрібно:

заборонити будування поселень в річищах річок;

побудувати службові автошляхи для обслуговування річищ річок;

регулювати будування поселень біля води з врахуванням кліматичних змін, а також рівня води за останні 100-150 років;

в прибережній зоні підвищити рівень вхідних груп до будівель.