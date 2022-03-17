У Рубіжному, що на Луганщині обстріли російських окупантів тривали всю ніч. Внаслідок загарбницьких дій РФ, щонайменше 27 житлових будинків були пошкоджені.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

За словами очільника місцевої ОВА, будинки подекуди палали навіть цілими вулицями. Ще мінімум п’ять займань сталися у Попасній, одне – в Сєвєродонецьку. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється.

“Десятки зламаних доль за одну ніч. У містян та селян гинуть рідні, горять домівки. Втім, російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати”, – наголосив Сергій Гайдай.

Гайдай додав, що поки воїни ЗСУ стримують ворожий натиск, влада робить все можливе, аби евакуювати якнайбільше людей.