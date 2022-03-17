Про це повідомляє Луганська ОВА.

За словами очільника місцевої ОВА, будинки подекуди палали навіть цілими вулицями. Ще мінімум п’ять займань сталися у Попасній, одне – в Сєвєродонецьку. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється.

“Десятки зламаних доль за одну ніч. У містян та селян гинуть рідні, горять домівки. Втім, російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати”, – наголосив Сергій Гайдай.

Гайдай додав, що поки воїни ЗСУ стримують ворожий натиск, влада робить все можливе, аби евакуювати якнайбільше людей.