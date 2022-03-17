Про це повідомляє Луганська ОВА.
За словами очільника місцевої ОВА, будинки подекуди палали навіть цілими вулицями. Ще мінімум п’ять займань сталися у Попасній, одне – в Сєвєродонецьку. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється.
“Десятки зламаних доль за одну ніч. У містян та селян гинуть рідні, горять домівки. Втім, російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати”, – наголосив Сергій Гайдай.
Гайдай додав, що поки воїни ЗСУ стримують ворожий натиск, влада робить все можливе, аби евакуювати якнайбільше людей.
- Нагадаємо, у Дарницькому районі української столиці внаслідок падіння залишків збитої російської ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці.
- З початку російського вторгнення в Україну, РФ атакувала ракетами 3 кораблі під Панамським прапором в акваторії Чорного моря.
- Російські війська скинули авіабомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Інформація про постраждалих досі недоступна через безперервний обстріл. Водночас стало відомо, що поруч із будівлею видно напис “діти” російською мовою, котрий видно з повітря.