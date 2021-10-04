Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії.

Про це повідомляє агенція журналістських розслідувань “Слідство.Інфо”.

Pandora Papers ідентифікував щонайменше 681 раніше невідомих власників елітної нерухомості у Великій Британії. Їм належить понад півтори тисячі об’єктів на загальну суму понад як 5,5 млрд доларів.

Зокрема, серед них й понад 10 українців, що приховують свої активи у цій країні через офшорні компанії, зареєстровані в таких юрисдикціях як Беліз та Британські Віргінські острови, які не розкривають кінцевих власників бізнесу.

Журналісти з’ясували журналісти, що на початку співпраці студії “Квартал 95” з телеканалом “1+1” олігарха Ігоря Коломойського, у 2012 році тодішній шоумен, а нині президент України Володимир Зеленський та його оточення створили мережу офшорних компаній, яка нині володіє елітною нерухомістю у Лондоні на мільйони доларів США.

Зокрема, через цю мережу офшорів двоє близьких соратників Зеленського стали власниками елітної нерухомості у Лондоні – перший помічник президента Сергій Шефір та колишній бізнес-партнер Зеленського, сценарист та режисер фільмів та серіалів “Студії Квартал 95” Андрій Яковлєв.

Документи засвідчили, що Шефір володіє відразу двома квартирами у Лондоні, загальною вартістю понад 5 млн доларів США.

Фірма, яка через низку інших офшорів належить Яковлєву, володіє квартирою у центрі Лондона. Вона розташована у 10 хвилинах пішки від парламенту. Вартість цієї квартири склала понад 2 млн доларів США.

Через офшорну фірму у позику елітну квартиру купила дочка ексголови АП Бориса Ложкіна, Анастасія.

Угоду уклали 16 червня 2014 року – на шостий день після призначення Ложкіна головою адміністрації президента Петра Порошенка. Елітна нерухомість розташована у престижному районі Лондона, її вартість майже 4,6 млн доларів США.

Кошти на придбання квартири Анастасії позичила віргінська Future Definite Holdings Limited, що належала її батькові.

Ложкін все ж прокоментував інформацію про купівлю нерухомості

“2013-го, коли я продав бізнес, дочка звернулася із запитанням: “хочу купити квартиру – чи можу я позичити у вас гроші? Я зароблю і поверну”… Сподіваюсь, що вона поверне кредит протягом десяти років”, – розповів Ложкін.

Водночас журналісти наголошують, що компанія Future Definite Holdings, а також чимала позика не були внесені до декларацій Ложкіна. Однак форма та умови подання декларації в той час ще не передбачали обов’язкового декларування таких операцій.

Власну нерухомість у Великій Британії має також ексспіввласник “ПриватБанку”, справи про виведення та відмивання грошей з якого розслідують в Україні та США, олігарх Геннадій Боголюбов. Дані Pandora Papers засвідчили про його причетність до щонайменше дев’яти об’єктів нерухомості у цій країні.

Український бізнесмен та колишній співвласник “Укрсиббанку” Олександр Ярославський також може похизуватися елітним майном у Великій Британії. Нерухомість у країні купив й бізнес-партнер олігарха Дмитра Фірташа – Ігор Воронін.

Водночас дочка колишнього голови ЦВК і нардепа Сергія Ківалова, Тетяна володіє відразу п’ятьма об’єктами нерухомості у Лондоні. Ціна трьох з них складала щонайменше 13,5 мільйонів доларів США.

Уся нерухомість доньки Ківалова куплена через офшорні компанії, зареєстровані у Британських Віргінських островах. Купівля відбувалася протягом 1999-2003 років, коли Ківалов мав мандат народного депутата України.

У Великій Британії також прокоментували купівлю елітної нерухомості відомих бізнесменів та політиків. Канцлер казначейства країни Ріші Сунак сказав, що багатії, які ухиляються від сплати податків, є” глобальною проблемою”, інформує видання Independent.

Після того, як його запитали, чи не соромно йому, що Лондон – це притулок для тих, хто не хоче сплачувати справедливу частку, він сказав:

“Я не думаю, що це привід для ганьби, тому що насправді наш досвід у цьому дуже сильний. Як ви бачили з документів, це глобальна проблема, у цьому є глобальний аспект, і нам потрібна співпраця з іншими країнами, щоб розв’язати цю проблему, але ми рішучі до цього йдемо”.

ДОВІДКА. Pandora Papers – глобальний витік документів, які рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.