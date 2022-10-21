Десятьох колишніх поліціянтів з Харківської області підозрюють у державній зраді.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Як встановило слідство, колишні представники правоохоронних органів в умовах воєнного стану перейшли на бік російських окупантів. Поліціянти добровільно обійняли посади в окупаційному правоохоронному органі, а саме у так званому “відділі поліції у м. Вовчанськ Харківської області”.

Під час проведення обшуків у підозрюваних виявили російську поліцейську форму, символіку окупантів, георгіївські стрічки, пропагандистські газети, зброю, зокрема незаконно вилучену у місцевих мешканців.

На даний час всім підозрюваним – колишнім співробітникам Чугуївського райуправління поліції Головного управління Нацполіції України у Харківській області – складено повідомлення про підозру у державній зраді.