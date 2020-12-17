Про це повідомляє агентство Reuters. Про деталі також повідомляється на офіційному сайті генпрокурора Техасу.
У цілому позов подали генпрокурори 10 американських штатів. Крім Техасу, це: Арканзас, Індіана, Кентуккі, Міссурі, Міссісіпі, Південна Дакота, Північна Дакота, Юта та Айдахо.
Згідно з позовом, Google “намагалася монополізувати продукти і послуги, які використовуються рекламодавцями в сфері онлайн-реклами”. Корпорацію звинувачують у зловживанні своєю монополією на ринку цифрової реклами, що дозволяло їй завищувати плату за інтернет-рекламу і витісняти конкурентів.
Google звинуватили, в тому числі, і в змові з Facebook. У позові стверджується, що компанії домовилися уникати конкуренції на ринку інтернет-реклами і координували дії під час аукціонів, на яких розподілялися замовлення на таку рекламу.
Як відомо, за допомогою аукціонів система Google вибирає оголошення, визначає їх порядок і вартість показу.
Як повідомляє CNBC, у позові також йдеться, що в 2015 році, через рік після того, як Facebook купила WhatsApp, компанія “підписала ексклюзивну угоду з Google”, надавши корпорації доступ “до мільйонів зашифрованих повідомлень WhatsApp, фотографій, відео- та аудіофайлів американців”.
Генпрокурори вимагають оштрафувати Google. У позові також згадується “структурна компенсація”, що зазвичай інтерпретується як примус компанії до продажу частини своїх активів.
У Google вже назвали новий судовий позов “безпідставним”.
Представник Google повідомив, що компанія буде захищатися від “необґрунтованих претензій у суді”.
“Ціни на цифрову рекламу впали за останнє десятиліття. Плата за рекламні технології теж падає. Плата за рекламні технології в Google нижча, ніж у середньому по галузі. Це відмінні риси висококонкурентної галузі”, – наголосили в компанії.
В Google уточнили, що звинувачення в доступі до контенту WhatsApp, ймовірно, засноване на неправильному розумінні функції резервного копіювання. Ця функція пропонується для месенджерів, щоб спростити перенесення повідомлень з одного пристрою на інший.
Варто відзначити, що це вже другий великий позов проти Google у США. У жовтні Міністерство юстиції США спільно з генпрокурорами 11 штатів подало позовну заяву проти компанії за порушення антимонопольного законодавства на ринку інтернет-пошуку і реклами.
- Французька організація з нагляду за конфіденційністю даних CNIL наклала багатомільйонні штрафи на компанії Google та Amazon за відстеження активності користувачів без їхньої згоди. Так, Google оштрафували на 100 млн євро за порушення правил країни щодо трекерів онлайн-реклами, відомих як файли cookie. Це найбільший штраф, який будь-коли застосовувався CNIL.
- Федеральна торгова комісія США (FTC) позивається проти Facebook через “багаторічний курс антиконкурентної поведінки”. Йдеться, зокрема, про придбання платформи Instagram та месенджера WhatsApp.