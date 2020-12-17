Група генеральних прокурорів США на чолі з генпрокурором штату Техас Кеном Пакстоном подали колективний позов проти Google, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства на ринку інтернет-реклами.

Про це повідомляє агентство Reuters. Про деталі також повідомляється на офіційному сайті генпрокурора Техасу.

У цілому позов подали генпрокурори 10 американських штатів. Крім Техасу, це: Арканзас, Індіана, Кентуккі, Міссурі, Міссісіпі, Південна Дакота, Північна Дакота, Юта та Айдахо.

Згідно з позовом, Google “намагалася монополізувати продукти і послуги, які використовуються рекламодавцями в сфері онлайн-реклами”. Корпорацію звинувачують у зловживанні своєю монополією на ринку цифрової реклами, що дозволяло їй завищувати плату за інтернет-рекламу і витісняти конкурентів.

Google звинуватили, в тому числі, і в змові з Facebook. У позові стверджується, що компанії домовилися уникати конкуренції на ринку інтернет-реклами і координували дії під час аукціонів, на яких розподілялися замовлення на таку рекламу.

Як відомо, за допомогою аукціонів система Google вибирає оголошення, визначає їх порядок і вартість показу.

Як повідомляє CNBC, у позові також йдеться, що в 2015 році, через рік після того, як Facebook купила WhatsApp, компанія “підписала ексклюзивну угоду з Google”, надавши корпорації доступ “до мільйонів зашифрованих повідомлень WhatsApp, фотографій, відео- та аудіофайлів американців”.

Генпрокурори вимагають оштрафувати Google. У позові також згадується “структурна компенсація”, що зазвичай інтерпретується як примус компанії до продажу частини своїх активів.

У Google вже назвали новий судовий позов “безпідставним”.

Представник Google повідомив, що компанія буде захищатися від “необґрунтованих претензій у суді”.

“Ціни на цифрову рекламу впали за останнє десятиліття. Плата за рекламні технології теж падає. Плата за рекламні технології в Google нижча, ніж у середньому по галузі. Це відмінні риси висококонкурентної галузі”, – наголосили в компанії.

В Google уточнили, що звинувачення в доступі до контенту WhatsApp, ймовірно, засноване на неправильному розумінні функції резервного копіювання. Ця функція пропонується для месенджерів, щоб спростити перенесення повідомлень з одного пристрою на інший.

Варто відзначити, що це вже другий великий позов проти Google у США. У жовтні Міністерство юстиції США спільно з генпрокурорами 11 штатів подало позовну заяву проти компанії за порушення антимонопольного законодавства на ринку інтернет-пошуку і реклами.