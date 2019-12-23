Про це повідомляється на сторінці організації “Кримська солідарність“ в Facebook.
В організації заявляють, що Інвера Бекірова, Вадима Сірука і Арсена Джеппарова готують до етапу 23 грудня. При цьому Нарімана Мемедемінова, Енвера Сейтосманова, Рефата Алімова, Мусліма Алієва, Емір–Усейна Куку, а також Узеїра і Теймура Абдуллаєва відправили на етап вже на минулому тижні.
Відзначається, що місце, куди були відправлені незаконно утримувані не повідомляється.
⚡️ДЕСЯТЕРЫХ ОСУЖДЕННЫХ КРЫМСКИХ ТАТАР ЭТАПИРУЮТ ИЗ СИЗО-1 В РОСТОВЕ-НА-ДОНУОб этом из Ростова-на-Дону сообщают активисты, которые сегодня хотели осуществить передачу арестованным крымским татарам в СИЗО-1 г. Ростов-на-Дону.«Нам отказали в передаче. Сказали, что некоторые из них уже находятся на этапе, а некоторые – готовятся к этапу сегодня», – прокомментировал активист Ибраимов.С его слов стало известно, что Вадима Сирука, Инвера Бекирова, Арсена Джеппарова готовят к этапу уже сегодня, а Теймура и Узеира Абдуллаевых, Эмир-Усеина Куку, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Сейтосманова, Наримана Мемедеминова отправили по этапу в конце прошлой недели. Кого и куда – не сообщают.Эту новость подтверждает сообщение матери братьев Абдуллаевых – Дляры Абдуллаевой, которое она разместила у себя на странице в Facebook.«Сегодня 21 декабря…Представляете, их документов уже нет, в компьютере указано – убыли по этапу. Начальник спецотдела сказал, что этапируют в Крым, через час сказал – нет, не в Крым, а в Таганрог. Я поняла, что достоверной информации у них нет, им только известно, что этапируют. Но как же так. У меня сегодня последнее свидание с сыновьями. Я не слышала, что мне говорят – это невозможно, вернее я не понимала о чём речь», – с горечью написала мать политзаключенных.
Gepostet von Крымская солидарность am Montag, 23. Dezember 2019
- Раніше Людмила Денісова заявила, що стан здоровʼя чотирьох українських політвʼязнів, яких окупаційна влада Криму підозрює у причетності до релігійної організації “Хізб ут-Тахрір”, погіршився.
- У жовтні 2017 року російські силовики заарештували в анексованому Бахчисараї шістьох місцевих жителів — Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекерьяєва й Ернеса Аметова. Разом з тим, 21 травня 2018 року в Криму також затримали координатора об’єднання “Кримська солідарність” Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова.
- Звинувачення проти них долучили до тієї ж справи. Всім затриманим інкримінуються участь в забороненій в Росії організації “Хізб ут-Тахрір”, вони знаходяться під вартою до 13 лютого 2020 року. Адвокати та правозахисники впевнені, що переслідування кримських татар має і релігійне підґрунтя.