Про це повідомляється на сторінці організації “Кримська солідарність“ в Facebook.

В організації заявляють, що Інвера Бекірова, Вадима Сірука і Арсена Джеппарова готують до етапу 23 грудня. При цьому Нарімана Мемедемінова, Енвера Сейтосманова, Рефата Алімова, Мусліма Алієва, Емір–Усейна Куку, а також Узеїра і Теймура Абдуллаєва відправили на етап вже на минулому тижні.

Відзначається, що місце, куди були відправлені незаконно утримувані не повідомляється.

⚡️ДЕСЯТЕРЫХ ОСУЖДЕННЫХ КРЫМСКИХ ТАТАР ЭТАПИРУЮТ ИЗ СИЗО-1 В РОСТОВЕ-НА-ДОНУОб этом из Ростова-на-Дону сообщают активисты, которые сегодня хотели осуществить передачу арестованным крымским татарам в СИЗО-1 г. Ростов-на-Дону.«Нам отказали в передаче. Сказали, что некоторые из них уже находятся на этапе, а некоторые – готовятся к этапу сегодня», – прокомментировал активист Ибраимов.С его слов стало известно, что Вадима Сирука, Инвера Бекирова, Арсена Джеппарова готовят к этапу уже сегодня, а Теймура и Узеира Абдуллаевых, Эмир-Усеина Куку, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Сейтосманова, Наримана Мемедеминова отправили по этапу в конце прошлой недели. Кого и куда – не сообщают.Эту новость подтверждает сообщение матери братьев Абдуллаевых – Дляры Абдуллаевой, которое она разместила у себя на странице в Facebook.«Сегодня 21 декабря…Представляете, их документов уже нет, в компьютере указано – убыли по этапу. Начальник спецотдела сказал, что этапируют в Крым, через час сказал – нет, не в Крым, а в Таганрог. Я поняла, что достоверной информации у них нет, им только известно, что этапируют. Но как же так. У меня сегодня последнее свидание с сыновьями. Я не слышала, что мне говорят – это невозможно, вернее я не понимала о чём речь», – с горечью написала мать политзаключенных. Gepostet von Крымская солидарность am Montag, 23. Dezember 2019

У свою чергу адвокат Айдер Азаматов на своїй сторінці в Facebook заявив , що йому вдалося з’ясувати , що Арсена Джеппарова етапують в СІЗО Таганрога .