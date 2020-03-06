Близько сотні жителів Полтави очікували зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським під стінами ресторану, де він вечеряв з послами країн "Великої сімки" (G7).

Відповідне відео опублікував Офіс Президента.

5 і 6 березня Президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Полтавській області. Серед іншого, Глава держави зустрівся з послами країн Групи cеми (G7) і Главою Представництва ЄС в Україні. В Офісі Президента зазначили, що учасники зустрічі “в неформальній обстановці обговорили питання подальшого курсу України”.

Як повідомляло “Суспільне: Полтава”, зустріч пройшла в полтавському ресторані “Панорама”. Увечері біля ресторану поступово збиралися місцеві жителі, які чекали моменту, поки Глава держави вийде із закладу.

Пізніше Офіс Президента оприлюднив відео, на якому Зеленський тисне руки та робить селфі з людьми, які чекали на нього під рестораном.

“Президент України Володимир Зеленський дякує городянам за теплий прийом і гостинність!”, — йдеться у підписі до відео.