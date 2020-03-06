Відповідне відео опублікував Офіс Президента.

5 і 6 березня Президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Полтавській області. Серед іншого, Глава держави зустрівся з послами країн Групи cеми (G7) і Главою Представництва ЄС в Україні. В Офісі Президента зазначили, що учасники зустрічі “в неформальній обстановці обговорили питання подальшого курсу України”.

Як повідомляло “Суспільне: Полтава”, зустріч пройшла в полтавському ресторані “Панорама”. Увечері біля ресторану поступово збиралися місцеві жителі, які чекали моменту, поки Глава держави вийде із закладу.

Фото: Ігор Ізотов, “Суспільне”

Пізніше Офіс Президента оприлюднив відео, на якому Зеленський тисне руки та робить селфі з людьми, які чекали на нього під рестораном.

“Президент України Володимир Зеленський дякує городянам за теплий прийом і гостинність!”, — йдеться у підписі до відео.